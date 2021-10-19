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Com gols de Vinicius Jr e Rodrygo, Real Madrid goleia o Shakhtar Donetsk pela Champions League

Real Madrid venceu o Shakhtar Donetsk na Ucrânia com direito a dois gols marcados por Vinicius Jr e um por Rodrygo...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 17:52

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 17:52

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP
Nesta terça-feira, o Shakhtar Donetsk recebeu o Real Madrid em Kiev pela terceira rodada da Champions League. A equipe merengue contou com uma grande partida dos brasileiros Vinicius Jr, autor de dois gols, e Rodrygo, autor de um gol, para vencer os ucranianos por 4 a 0. Kryvtsov ainda marcou contra para os merengues, que também contaram com gol de Benzema.Veja a tabela da Champions
GOL CONTRANa primeira etapa, o Real Madrid atacou muito mais que o Shakhtar Donetsk, somando um total de quinze finalizações. Ainda assim, o gol da equipe merengue saiu apenas aos 37 minutos, quando Kryvtsov marcou contra o seu gol.
BRASIL!A equipe merengue conseguiu ampliar a sua vantagem no início da segunda no começo de um grande show de Vinicius Jr. O ponta brasileiro recebeu de Luka Modric e, no ataque, marcou o segundo gol do Real Madrid na partida desta terça-feira.
MALVADEZALogo após marcar o seu primeiro gol na partida, Vinicius Jr seguiu no ataque para buscar garantir a vitória do Real Madrid na Ucrânia. O brasileiro foi o responsável por uma grande jogada, gerando um golaço da equipe merengue no 3 a 0.
GOLEADACom três gols na frente do placar, o Real Madrid seguiu no ataque para buscar mais. A equipe merengue encontrou um gol 100% brasileiro aos 20 minutos do segundo tempo, com assistência de Vinicius Jr para Rodrygo marcar. No fim, Benzema concluiu a goleada com mais um gol.
SEQUÊNCIAO Shakhtar enfrenta o Vorskla Poltava às 11h (de Brasília) deste sábado pela Liga Ucraniana. O Real Madrid, por sua vez, enfrenta o Barcelona às 11:15h (de Brasília) deste domingo em LaLiga.

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