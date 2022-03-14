Com gols de Vini Jr. e Benzema, Real Madrid bate o Mallorca e vence a quarta seguida no Espanhol

Mais líder do que nunca. O Real Madrid visitou o Mallorca nesta segunda-feira no encerramento da 28ª rodada do Campeonato Espanhol e os Merengues venceram por 3 a 0. Os gols da partida no Estádio Iberostar foram marcados por Vini Jr. e Karim Benzema (duas vezes).EQUILÍBRIOEm um primeiro tempo equilibrado, as duas equipes tiveram chances de gols, mas ninguém balançou as redes. O Real Madrid apostou muito na velocidade de Vini Jr. pela esquerda, que incomodou a marcação adversária. O Mallorca, por outro lado, teve a melhor chance com Maffeo, que acertou a trave de Courtois.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
ELE É MALVADO, TÁ?No início do segundo tempo, o Real Madrid foi quem tomou a iniciativa e o time de Carlo Ancelotti abriu o placar aos dez minutos. Valverde recuperou bola no campo de ataque e ela sobrou para Benzema. O camisa 9 entregou para Vini Jr. dentro da área. O brasileiro bateu por baixo das pernas do goleiro e fazer 1 a 0.
PREOCUPAÇÃOAos 25 minutos do segundo tempo, o atacante Rodrygo, que foi titular, precisou ser substituído. O camisa 21 sofreu dura entrada em pisão de Raillo e saiu de campo carregado. Vale lembrar que o brasileiro foi convocado por Tite para a Seleção para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas.
SEMPRE ELEAos 32 da etapa final, o Real Madrid ampliou o marcador. De pênalti, Benzema fez o segundo em falta sofrida por Vini Jr. Dez minutos depois, Marcelo levantou bola na medida e o camisa 9 francês subiu mais que todo mundo para fechar a conta em gol de cabeça.
+ Fred dá linda assistência, Neymar desencanta, Gerson marca… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
SEQUÊNCIAMallorca e Real Madrid voltam a campo no próximo domingo, ambos pelo Campeonato Espanhol. O Mallorca encara o Espanyol, fora de casa, enquanto a equipe merengue tem simplesmente o clássico com o Barcelona, no Santiago Bernabéu.