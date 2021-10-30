Com gols de Reece James e Jorginho, Chelsea vence o Newcastle e abre vantagem na liderança do Inglês

Segue o líder. Neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea visitou o Newcastle e venceu os Magpies por 3 a 0. Os gols foram marcados por Reece James (duas vezes) e Jorginho, fazendo o time de Thomas Tuchel abrir três pontos de vantagem na liderança do torneio nacional.GOLS NO SEGUNDO TEMPOApesar de criar as melhores chances na etapa inicial, o Chelsea só balançou as redes no segundo tempo. Aos 20, Hudson-Odoi fez jogada pela esquerda, cruzou para área e a bola sobrou para Reece James, que bateu no ângulo. Aos 32, Reece James, de novo, desta vez pegando rebote, ampliou.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
DE PÊNALTIAos 35 minutos do segundo tempo, o Chelsea fechou o placar no St. James' Park com o volante ítalo-brasileiro Jorginho. Em sua especialidade, o camisa 5 cobrou pênalti à meia-altura e não deu chances de defesa para o goleiro Karl Darlow.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Chelsea ampliou a vantagem na liderança da competição. Antes com um ponto de vantagem para o Liverpool, o vice-líder, os Blues agora têm três pontos de diferença graças ao empate dos Reds contra o Brighton, em casa, também neste sábado.
+ Messi fora do topo, Neymar ausente do top 15… Veja as 25 posições de suposta lista da Bola de Ouro 2021
SEQUÊNCIANewcastle e Chelsea voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo sábado. Os Magpies vão ao sul da Inglaterra para encarar o Brighton, enquanto os Blues recebem o Burnley. Antes, porém, os londrinos têm compromisso com o Malmö, pela Champions League.