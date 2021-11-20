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futebol

Com gols de pênalti, Juventus vence a Lazio pelo Campeonato Italiano

Leonardo Bonucci marca duas vezes de pênalti, e Juventus consegue igualar pontuação da Lazio com vitória importante...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 15:59

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 15:59

A Juventus conseguiu igualar a pontuação da Lazio no Campeonato Italiano ao vencer a equipe da capital do país pelo placar de 2 a 0. Com dois gols de pênalti do zagueiro Leonardo Bonucci, a Juve volta a brigar no alto da tabela da competição.Veja a tabela do Italiano
PÊNALTIA Juventus conseguiu sair na frente do placar aos 23 minutos da primeira etapa do confronto deste sábado. O atacante Álvaro Morata sofreu uma falta dentro da grande área, e o pênalti foi assinalado para a Juve. Na cobrança, o zagueiro Leonardo Bonucci converteu para os visitantes.
EQUILÍBRIOApós o primeiro gol do jogo, a etapa inicial do confronto manteve-se em um equilíbrio entre as duas equipes, mesmo com a Juventus tendo a vantagem no placar. A Lazio conseguiu mais chances concretas no ataque, mas não converteu em gols.
JOGO MORNOO segundo tempo mostrou uma partida mais calma e com menos chances efetivas de gol para os dois lados, e a Juventus mostrava-se confortável com a vantagem de um gol no confronto, que era essencial para melhorar sua posição na tabela.
VITÓRIAJá com uma desvantagem no placar, a Lazio cometeu mais um pênalti na segunda etapa. O goleiro Pepe Reina acertou um carrinho em Chiesa dentro da área e recebeu o cartão amarelo. Na cobrança, Leonardo Bonucci colocou mais uma vez para dentro da rede.
SEQUÊNCIAA Lazio enfrenta o Lokomotiv às 14:45h desta quinta-feira (de Brasília) pela Liga Europa. A Juventus, por sua vez, entra em campo às 17h (de Brasília) de terça-feira pela Champions League.
Crédito: JuventusvenceuaLaziopor2a0(Foto:VINCENZOPINTO/AFP

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