Com gols de pênalti, Juventus vence a Lazio pelo Campeonato Italiano

A Juventus conseguiu igualar a pontuação da Lazio no Campeonato Italiano ao vencer a equipe da capital do país pelo placar de 2 a 0. Com dois gols de pênalti do zagueiro Leonardo Bonucci, a Juve volta a brigar no alto da tabela da competição.Veja a tabela do Italiano

PÊNALTIA Juventus conseguiu sair na frente do placar aos 23 minutos da primeira etapa do confronto deste sábado. O atacante Álvaro Morata sofreu uma falta dentro da grande área, e o pênalti foi assinalado para a Juve. Na cobrança, o zagueiro Leonardo Bonucci converteu para os visitantes.

EQUILÍBRIOApós o primeiro gol do jogo, a etapa inicial do confronto manteve-se em um equilíbrio entre as duas equipes, mesmo com a Juventus tendo a vantagem no placar. A Lazio conseguiu mais chances concretas no ataque, mas não converteu em gols.

JOGO MORNOO segundo tempo mostrou uma partida mais calma e com menos chances efetivas de gol para os dois lados, e a Juventus mostrava-se confortável com a vantagem de um gol no confronto, que era essencial para melhorar sua posição na tabela.

VITÓRIAJá com uma desvantagem no placar, a Lazio cometeu mais um pênalti na segunda etapa. O goleiro Pepe Reina acertou um carrinho em Chiesa dentro da área e recebeu o cartão amarelo. Na cobrança, Leonardo Bonucci colocou mais uma vez para dentro da rede.

SEQUÊNCIAA Lazio enfrenta o Lokomotiv às 14:45h desta quinta-feira (de Brasília) pela Liga Europa. A Juventus, por sua vez, entra em campo às 17h (de Brasília) de terça-feira pela Champions League.