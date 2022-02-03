futebol

Com gols de Negueba e Thalisson Kelven, Mirassol vence Guarani no Paulistão

Mirassol fica na 2ª colocação do Grupo B, atrás apenas do Palmeiras; já Bugre permanece na 2ª colocação da Chave A...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 20:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 20:58
O Mirassol venceu, por 2 a 0, o Guarani, nesta quarta-feira (3). Os times se enfrentaram pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Com gols de Negueba e Thalisson Kelven, os donos da casa conseguiram chegar na vice-liderança do Grupo C, enquanto os adversários ficam na 2ª colocação da Chave A.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEQUILIBRADO!
O duelo começou bastante calmo, com as duas equipes se estudando. Assim como nos jogos anteriores, o Guarani entrou com a marcação mais baixa, mas tentava explorar pelos lados. No entanto, não teve muito êxito e mal conseguiu criar perigo. Por outro lado, o Mirassol não tomou conhecimento e fez o goleiro adversário trabalhar. Aos 20, Pará tentou, mas Matheus fez a defesa.
Na sequência, aos 23, Negueba abriu o placar para os donos da casa. Rodrigo Ferreira cruzou para a área, e o atacante mandou para o fundo das redes. Após isso, o duelo ficou ainda mais truncado, com poucas chances. O autor do primeiro gol quase ampliou n final da etapa, mas o chute foi fraco, e Matheus ficou com a bola.
VOLTA COM GOLS...
O Mirassol não demorou a ampliar o marcador na segunda etapa. Depois de uma tentativa de Neto Moura, defendida pelo goleiro Matheus, foi a vez de Thalisson Kelven marcar. Após cruzamento, Ludke falhou. A bola sobrou para o zagueiro, que, sozinho, cabeceou no canto.
O restante da etapa não foi tanto movimentada. Atrás do placar, o Guarani até tentava uma recuperação. No entanto, o Mirassol soube controlar bem as jogadas e não deu espaço aos adversários. No final, aos 39, Rodrigo Ferreira mandou para Zeca, que cabeceou e obrigou Maurício Kozlinski fazer uma grande defesa.FICHA TÉCNICAMIRASSOL X GUARANI
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)Data: 03/02/2022 - 19h (de Brasília)​Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)Assistentes: Evandro de Melo Lima e Amanda Pinto Matias​Cartões amarelos: Thalisson Kelven e Neto Moura (Mirassol); Rodrigo Andrade (Guarani)Cartões vermelhos: -​GOLS: Negueba (23'/1ºT) (1-0); Thalisson Kelven (11'/2ºT) (2-0)
MIRASSOL (Técnico: Eduardo Baptista)
Darley; Thalisson Kelven, Rayan, Rodrigo Ferreira e Pará; Neto Moura (Daniel, aos 43'/2ºT), Luis Oyama (Rafael Oller, aos 47'/2ºT), Rafael Silva e Negueba (Fabinho, aos 20'/2ºT); Zeca e Fabrício (Du Fernandes, aos 20'/2ºT).
GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)
Maurício Kozlinski; Mateus Ludke, Ernando, Derlan e Eliel; Bruno Silva, Madison (Rodrigo Andrade, aos 19'/2ºT) e Eduardo Person; Júlio César, Lucão do Break (Lucas Venuto, aos 32'/2ºT) e Yago.
