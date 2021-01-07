Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gols de Lázaro e Matheuzinho, Flamengo empata com o Athletico pelas semi do Brasileiro Sub-20
Com gols de Lázaro e Matheuzinho, Flamengo empata com o Athletico pelas semi do Brasileiro Sub-20

LanceNet

07 jan 2021 às 17:09

Crédito: Marcelo Cortes/CRF
Sob forte calor, o Flamengo recebeu o Athletico-PR na Gávea, nesta quinta-feira, em duelo válido pela ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20, e ficou no empate em 2 a 2. Figurinhas carimbadas nos profissionais, Lázaro e Matheuzinho marcaram para a equipe da casa, que esteve atrás do placar em duas oportunidades, em um confronto com um pênalti para cada lado. Luan Patrick e Vinícius Mingotti fizeram para os visitantes.O jogo da volta será realizado no domingo, às 20h, no CT do Caju. Qualquer empate faz com que a vaga seja decidida nos pênaltis. E, quem triunfar, enfrentará o vencedor de Corinthians x Atlético-MG na decisão.
O JOGO
Esperava-se uma partida em marcha lenta na Gávea. No termômetro, 32ºC, mas uma sensação térmica maior e que tendia a prejudicar a qualidade do embate. Contudo, ao menos em relação ao que se viu na primeira etapa, as equipes demonstraram uma significativa intensidade e coragem para abrir uma vantagem pela vaga na decisão.
Logo aos nove minutos, Luan Patrick abriu o marcador de pênalti, depois que Julimar foi derrubado por Matheuzinho - que levou cartão amarelo - na área. O goleiro Pedro Caracoci, que atuou no lugar de João Fernando, infectado pela Covid-19, ainda chegou a tocar na bola.
A reação rubro-negra foi imediata. Lázaro aproveitou um rebote no lance seguinte ao gol paranaense e deixou tudo igual. O jogo passou a ficar aberto e franco, o que empolgou a quem assistiu. E, na pressão, em boa trama, o Furacão voltou a ficar à frente do placar: Vinícius Mingotti recebeu de João Pedro, nas costas de Gabriel Noga, e tocou com categoria.
O segundo gol athleticano, feito na casa dos 25 minutos, foi a última chance clara na etapa inicial, que seguia equilibrado. No segundo tempo, o nível técnico caiu vertiginosamente. Ainda assim, mesmo jogando mal, o Flamengo conseguiu empatar após encurralar os visitantes em bola alçada. Matheuzinho, desta vez ele a bater o pênalti, deu igualdade ao placar final.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados