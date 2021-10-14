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Com gols de Gabryel Martins e Jefté, Fluminense supera Portuguesa e avança na Copa Rio sub-20

Equipes empataram no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém; Fluminense conquistou a classificação com o placar acumulado por 3 a 2...
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Publicado em 

14 out 2021 às 17:59

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 17:59

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Nesta quinta-feira, o Fluminense venceu a Portuguesa-RJ e avançou para as quartas de final da Copa Rio sub-20. Com gols de Gabryel Martins e Jefté, os Moleques de Xerém empataram por 2 a 2 com o adversário e levaram a melhor no placar acumulado. No jogo de ida, o placar terminou por 1 a 0 de vantagem para o Tricolor. Na próxima fase, o Fluminense encara o Serra Macaense em dois jogos. A ida está marcada para o dia 20, às 15h, no Moacyrzão. A decisão será na semana seguinte, no dia 7, também às 15h, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. O time que passar enfrenta o vencedor de Botafogo e Cabofriense.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro

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