Com gols de Gabryel Martins e Jefté, Fluminense supera Portuguesa e avança na Copa Rio sub-20

Nesta quinta-feira, o Fluminense venceu a Portuguesa-RJ e avançou para as quartas de final da Copa Rio sub-20. Com gols de Gabryel Martins e Jefté, os Moleques de Xerém empataram por 2 a 2 com o adversário e levaram a melhor no placar acumulado. No jogo de ida, o placar terminou por 1 a 0 de vantagem para o Tricolor. Na próxima fase, o Fluminense encara o Serra Macaense em dois jogos. A ida está marcada para o dia 20, às 15h, no Moacyrzão. A decisão será na semana seguinte, no dia 7, também às 15h, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. O time que passar enfrenta o vencedor de Botafogo e Cabofriense.