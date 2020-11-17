Com goleiros e promessas da base, Palmeiras fecha preparação para encarar o Ceará

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em meio a um surto de Covid-19 no elenco, Abel Ferreira teve que se desdobrar para escalar e treinar uma provável equipe do Palmeiras que entra em campo nesta quarta-feira (18), diante do Ceará, buscando confirmar a vaga nas semifinais da Copa do Brasil 2020.

Em atividade na manhã desta terça-feira (17), na Academia de Futebol, a principal surpresa foi a presença dos goleiros da base. Sem Jaílson e Vinícius SIlvestre, ambos infectados, e Weverton, com a Seleção Brasileira, o português contou com Leandro e Mateus, do Sub-20, e Kaique, do Sub-17.

Pelo menos dois destes goleiros da base devem ser relacionados para a partida diante do Ceará. O arqueiro titular do Verdão, por sua vez, deve retornar de Montevidéu (onde o Brasil atua contra o Uruguai na noite de hoje) nesta madrugada e reforçará o elenco em Fortaleza.O novo técnico do Verdão fez ajustes táticos no elenco alviverde e, com a ajuda de mais jovens do Sub-20, conseguiu colocar 11 contra 11 para finalizar a preparação alviverde para o importante duelo deste meio de semana. Vitinho, Juninho, Marcelinho e Aníbal devem ficar no banco de reservas do Palmeiras, ao lado de Mayke e Ramires.

Embalado por oito vitórias seguidas, o Palmeiras deve entrar em campo com a seguinte escalação: Weverton, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael (Ramires) e Raphael Veiga; Lucas Lima, Luiz Adriano e Willian.

Gustavo Gómez é outro importante nome que pode reforçar o elenco na capital cearense. Apesar de defender o Paraguai nesta noite de terça-feira, pelas Eliminatórias, o camisa 15 pode ficar como opção no banco de reservas.