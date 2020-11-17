Com goleiros e promessas da base, Palmeiras fecha preparação para encarar o Ceará

Em meio a um surto de Covid-19 no elenco, Abel Ferreira teve que se desdobrar para escalar e treinar uma provável equipe do Palmeiras que entra em campo nesta quarta-feira (18), diante do Ceará, buscando confirmar a vaga nas semifinais da Copa do Brasil 2020.
Em atividade na manhã desta terça-feira (17), na Academia de Futebol, a principal surpresa foi a presença dos goleiros da base. Sem Jaílson e Vinícius SIlvestre, ambos infectados, e Weverton, com a Seleção Brasileira, o português contou com Leandro e Mateus, do Sub-20, e Kaique, do Sub-17.
Pelo menos dois destes goleiros da base devem ser relacionados para a partida diante do Ceará. O arqueiro titular do Verdão, por sua vez, deve retornar de Montevidéu (onde o Brasil atua contra o Uruguai na noite de hoje) nesta madrugada e reforçará o elenco em Fortaleza.O novo técnico do Verdão fez ajustes táticos no elenco alviverde e, com a ajuda de mais jovens do Sub-20, conseguiu colocar 11 contra 11 para finalizar a preparação alviverde para o importante duelo deste meio de semana. Vitinho, Juninho, Marcelinho e Aníbal devem ficar no banco de reservas do Palmeiras, ao lado de Mayke e Ramires.
Embalado por oito vitórias seguidas, o Palmeiras deve entrar em campo com a seguinte escalação: Weverton, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael (Ramires) e Raphael Veiga; Lucas Lima, Luiz Adriano e Willian.
Gustavo Gómez é outro importante nome que pode reforçar o elenco na capital cearense. Apesar de defender o Paraguai nesta noite de terça-feira, pelas Eliminatórias, o camisa 15 pode ficar como opção no banco de reservas.
Após vencer por 3 a 0 no Allianz Parque na semana passada, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença para estar entre as quatro melhores equipes da Copa do Brasil 2020. O jogo será realizado no Estádio do Castelão, e a bola rola a partir das 19h (horário de Brasília), na quarta-feira (18), com transmissão do SporTV.