Com 'goleada' da situação, Corinthians elege conselheiros de orientação, ética e fiscal

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Conselho Deliberativo do Corinthians elegeu nesta terça-feira (9) membros dos conselhos de Orientação, Ética e Fiscal. A decisão foi feita através de votação, e os eleitos ocuparão os cargos entre 2021 e 2023. O destaque ficou para a situação, que conseguiu a maioria em todos os órgãos.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosDas 10 vagas do Conselho de Orientação, apenas Fabio Carrenho é da oposição, diferentemente dos Conselhos Fiscais e de Ética que tiveram as suas vagas integralmente ocupadas por aliados do presidente Duilio Monteiro Alves, eleito em novembro de 2020, mas empossado em janeiro de 2021.

É a segunda vitória da situação corintiana, que no fim do ano passado já havia emplacado o presidente, vice e dois secretários no Conselho Deliberativo.

Confira todos os nomes que garantiram as suas vagas nos conselhos do Timão:

Conselho de Orientação: Antoine Gebran Filho, Antônio Jorge Rachid Júnior, Claudio Monteiro da Costa, Fabio Carrenho, Helio Nasri Madi, Ivaney Cayres de Souza, José Luis Cecilio, José Onofre de Souza Almeida, Ronaldo Perrella Rocha (Banha) e Tomas Jorge Traldi Kalil.

Conselho Fiscal: Fabio Eduardo Pieroni Lopres, João de Oliveira e Warlei dos Santos.