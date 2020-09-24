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futebol

Com golaços, Palmeiras Feminino vence em estreia no Allianz Parque

Verdão derrotou o Santos de Cristiane por 2 a 1, de virada, e subiu na tabela do Brasileirão
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Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 17:45
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Allianz Parque viveu uma tarde histórica nesta quinta-feira (24), ao receber, pela primeira vez em cinco anos de existência, uma partida oficial da equipe do Palmeiras Feminino. E foi logo um clássico, diante do Santos, pela décima rodada do Brasileirão.
A equipe de Ricardo Belli começou com tudo e, se tivesse caprichado mais, poderia ter saído na frente do placar logo antes dos 10 minutos de partida. Como no futebol quem não faz, toma, as Sereias da Vila conseguiram um pênalti e abriram o placar, com Larissa.O Palmeiras não se acomodou e, no segundo tempo, com duas pinturas, acabou virando a partida e alcançando a sexta vitória neste Brasileirão. Foi o segundo triunfo em um clássico, uma vez que o Palmeiras já havia vencido o São Paulo em Vinhedo, também de virada.
O primeiro gol da história do time feminino do Palmeiras no Allianz Parque só poderia ter vindo dos pés de Carla Nunes, a artilheira do Brasileirão: A vitória alviverde fez o Santos perder a liderança do torneio, enquanto as palestrinas ultrapassaram a Ferroviária e subiram para o G4, com 20 pontos Ao final do jogo, Carla Nunes deu entrevista à equipe de transmissão. Com 12 gols, a camisa 10 é o grande destaque do Verdão neste ano:
- Graças a Deus os gols estão saindo, é mérito meu e das minhas companheiras que me ajudam muito. Não tenho nem explicação pro gol de hoje, é inexplicável fazer um gol no Allianz Parque. Estou muito feliz. - disse a atacante. O Palmeiras volta a campo neste próximo domingo (27), quando encara o Audax, em Osasco, pelo Brasileirão Feminino.

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