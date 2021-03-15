futebol

Com golaços de Messi e Griezmann, Barcelona vence o Huesca pelo Espanhol

Vitória por 4 a 1 no Camp Nou mantém equipe do Barcelona na luta pela liderança do Campeonato Espanhol...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 18:56

LanceNet

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Nesta segunda-feira, o Barcelona recebeu o Huesca no Camp Nou em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terminou com vitória do Barça por 4 a 1, com a equipe da casa marcando com Messi (duas vezes), Griezmann e Mingueza, enquanto Rafa Mir fez o gol dos visitantes.
Veja a tabela do EspanholGOL DO GÊNIONo início da primeira etapa, o Barcelona partiu para o ataque, e foi eficaz em sua tentativa. Aos treze minutos de jogo, a bola chegou em Lionel Messi, e o craque argentino exerceu a sua função de gênio. Com um belo chute, o camisa dez do Barça colocou a bola dentro da rede.
AMPLIOUA equipe do Barcelona, em uma melhora evidente nas últimas partidas, seguiu no ataque. Novamente, o time catalão foi eficaz no setor ofensivo e, em uma outra bela finalização, marcou o seu segundo gol. Antoine Griezmann foi o autor do chute na gaveta.
PÊNALTIAinda no primeiro tempo da partida, o Huesca conseguiu ter a sua chance e, aos 45 minutos, a equipe formou um contra-ataque veloz. A bola chegou ao ataque, e o atacante Rafa Mir foi derrubado por Ter Stegen dentro da área. Na cobrança de pênalti, o jogador que sofreu a penalidade bateu, e descontou para o seu time.
É GOLEADA​O segundo tempo chegou com emoção para o Barcelona e, aos oito minutos, a equipe conseguiu marcar mais um gol na partida. Lionel Messi colocou a bola na área, e Mingueza foi quem chegou ao alto para acertar de cabeça no fundo do gol. Perto do final da partida, o craque argentino participou de mais um gol, e colocou a bola bem colocada no canto inferior da baliza.
SEQUÊNCIAO Barcelona enfrenta a Real Sociedad às 17h (de Brasília) de domingo. O Huesca, por sua vez, enfrenta o Osasuna às 14:30h (de Brasília)​ de sábado. As duas partidas são válidas pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

