Com golaço de falta no fim, Flamengo vence o Avaí/Kindermann pelo Brasileiro Feminino

Crédito: Ana Carla/Flamengo

Uma vitória suada e graças a uma pintura. Na 14ª E penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino, o Flamengo bateu o Avaí/Kindermann por 1 a 0 na tarde desta sábado, na Gávea. O gol rubro-negro foi marcado por Ana Carla, após bela cobrança de falta nos minutos finais da partida.

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Com o triunfo, o Rubro-Negro, em nono, foi a 18 pontos, ficou a apenas dois do G8 e decide a classificação na rodada derradeira desta fase. O Avaí/Kindermann é quem está em oitavo lugar, o último que dá vaga à fase seguinte, com 20.

O JOGO

A etapa inicial começou equilibrada e, com apenas três minutos, o Flamengo chegou com perigo pela primeira vez. Darlene recebeu pela direita da grande área e chutou pro gol. A bola passou perto do travessão.

O Avaí/Kindermann ficava mais com a posse de bola e oferecia perigo ao time rubro-negro. Aos 31’, o Fla, que buscava os contragolpes, quase abriu o placar. Após escanteio pela direita, a bola sobrou para a zagueira Stella, que acabou escorregando na hora de finalizar. Na sequência, Ana Carla recebeu bom passe de Darlene e bateu em cima da goleira. No rebote, Flávia dividiu, mas a zaga afastou.

Na reta final do primeiro tempo, o time rubro-negro cresceu de produção e passou a dominar as ações, criando oportunidades para abrir o placar. Aos 42’, Zóio recebeu cartão vermelho após entrada dura em Jayanne, deixando o Avaí com uma a menos.Na volta para segunda etapa, o Flamengo tentou fazer um abafa inicial em busca do primeiro gol. Com uma jogadora a menos, o Avaí se defendia e tentava sair rápido nos contra-ataques. O jogo ganhou em dinamismo.

Eis que, aos 41 minutos da etapa final,o Flamengo marcou o seu gol do alívio. Ana Carla, em cobrança de falta de almanaque na entrada da área, mandou a bola no ângulo esquerdo, sem chance para a goleira Bárbara: 1 a 0. Veja o gol: O PRÓXIMO COMPROMISSO