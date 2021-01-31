Com golaço de falta, Messi atinge marca história e Barcelona vence o Athletic Bilbao pelo Espanhol

Neste domingo, o Barcelona recebeu o Athletic Bilbao no Camp Nou em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça contou com um gol de falta de Messi (o de número 650 pelo clube) e outro de Griezmann para vencer o adversário, que ainda teve um gol contra de Jordi Alba a seu favor.
Veja a tabela do Espanhol650Contra o Athletic Bilbao, Lionel Messi teve a sua chance de se redimir após uma expulsão na decisão da última Supercopa da Espanha. O seu gol, o de número 650 com a camisa do Barcelona, veio em grande estilo. Em cobrança de falta, o artilheiro colocou a bola dentro da rede.
MORNOO restante da primeira etapa não mostrou um jogo que mudaria muito de resultado, com o Athletic devendo muito ainda para a partida. O Barcelona, muito dependente de Lionel Messi, também não mostrou muito nos 45 minutos iniciais.
EMPATEO início da segunda etapa mostrou um Athletic Bilbao completamente diferente. Aos quatro minutos, Óscar de Marcos recebeu no lado esquerdo e cruzou para a área. A bola seria para Raul García, mas o lateral Jordi Alba, do Barcelona, chegou antes para interceptar, mas marcou um gol contra. O Barça pediu falta em Alba, mas o juiz não anulou o gol.
GRIEZMANN DEFINECom o empate no placar, o Barcelona partiu para o ataque, e começou a criar chances. Foi após uma intensa troca de passes na beira da área que a bola chegou na direita com Mingueza, que tocou para Griezmann. O francês avançou em posição legal e marcou o gol da vitória para o Barça.
SEQUÊNCIAO Barcelona enfrenta, às 17h (de Brasília) desta quarta-feira, o Granada. O Athletic Bilbao entra em campo às 17h (de Brasília) de quinta-feira para enfrenta o Real Bétis. As duas partidas são válidas pelas quartas de final da Copa do Rei.