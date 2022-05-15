Com golaço de cobertura, Cruzeiro vence Náutico e assume liderança da Série B

O Cruzeiro venceu o Náutico fora de casa por 1x0 neste domingo (15) pela 7ª rodada da Série B do Brasileirão. O volante Willian Oliveira marcou um belo gol por cobertura nos aflitos, e ajudou o time mineiro a alcançar a liderança do Campeonato.
O primeiro tempo do confronto iniciou muito travado. Com pouquíssimos espaços e marcações fortes, Náutico e Cruzeiro não encontraram muitas chances claras para balançar as redes.
Aos 30 minutos, o atacante Amarildo, do Náutico, teve a melhor chance do time no jogo. Após um belo passe de Jean Carlos, o camisa 9 do Náutico saiu cara a cara com o goleiro Rafael Cabral, que realizou grande defesa para manter o 0x0 no placar.
O gol do jogo saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. Após saída de bola errada do Náutico, Canesin acertou bom passe para Willian Oliveira, que finalizou com muita categoria por cima do goleiro Lucas Perri. Esse foi o primeiro gol do volante com a camisa do Cruzeiro.O jogo cresceu em ritmo na segunda etapa. Entretanto, apesar das chances criadas para ambos os lados, o Cruzeiro manteve o controle da partida e garantiu a boa vitória por 1x0.
Mesmo com um gramado muito desgastado e um jogo pegado, o Cruzeiro volta para Belo Horizonte com os três pontos na mochila, assumindo a liderança da Série B com 16 pontos.
PRÓXIMOS JOGOS:
O Cruzeiro voltará aos gramados no próximo domingo (22) às 11h, em uma partida contra o Sampaio Côrrea em Belo Horizonte, válida pela 8ª rodada da Série B. Já o Náutico enfrentará o CSA em casa na próxima sexta (20) às 21h30, pela mesma rodada.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
NÁUTICO 0 X 1 CRUZEIRO
Data: 15 de maio de 2022Horário: 16h (de Brasília)Local: Aflitos, Recife (PE)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza (ambos do RS)Árbitro de vídeo – VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Cartões amarelos: Bryan (NAU), Camatunga (NAU), Zé Ivaldo (CRU), Oliveira (CRU), Geovane (CRU)Gols: Willian Oliveira, aos 38'-1ºT (0-1)
NÁUTICO (Técnico: Roberto Fernandes)
Lucas Perri; Bryan, Camutanga (Carlão - intervalo), Bruno Bispo e Ailton Silva (Thássio - 2ºT/37'); Djavan, Ralph (Pedro Vitor - 2ºT/14') e Rhaldney; Jean Carlos, Luis Phelipe (Eduardo - 2ºT/20') e Amarildo (Júlio - 2ºT/37')
CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Rômulo - 2ºT/11'), Lucas Oliveira e Eduardo Brock, Rafael Santos, Willian Oliveira (Adriano - 2ºT/11'), Neto Moura e Fernando Canesin; Daniel Junior (Miticov - 2ºT/20'), Marcelinho (Geovane - 2ºT/11') e Rafa Silva (Luvannor - 2ºT/27').