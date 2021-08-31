  Com golaço de calcanhar, Palmeiras sai na frente em decisão no Brasileirão Feminino
futebol

Com golaço de calcanhar, Palmeiras sai na frente em decisão no Brasileirão Feminino

Em jogo equilibrado, Chú marca um golaço e coloca o Palmeiras em vantagem na busca por uma vaga na final do nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 23:14

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 23:14

Crédito: Palmeiras
As Palestrinas começaram a busca por uma vaga inédita na final do Brasileirão A1 nesta segunda-feira (30). Diante do Internacional, no Beira Rio, a equipe foi uma visitante indigesta e venceu o jogo de ida da competição por 1 a o, com golaço de Chú.Ricardo Belli foi com força máxima para o confronto e mandou a campo: Jully; Agustina, Thaís e Tainara (Duda Santos); Bruna Calderan, Ary Borges (Rafa Andrade), Júlia Bianchi, Katrine e Camilinha (Chú); Carol Baiana e Maria Alves.
Nos minutos iniciais de jogo, o Internacional começou controlando as ações e quase chegou ao gol após uma falha da zaga palmeirense. Porém, esse domínio durou pouco – logo aos sete minutos, a árbitra chegou a dar um pênalti para as visitantes, mas, após consulta ao VAR, voltou atrás.
Cinco minutos depois, as Palestrinas tiveram duas boas chances, com Maria Alves tentando encobrir a goleira Vivi e depois com Bruna Calderan cabeceando no travessão após uma cobrança de escanteio. Depois de um começo de partida frenético, as equipes acabaram equilibrando o domínio, mantendo as ações no meio de campo, até o final do primeiro tempo.Para os 45 minutos finais, Ricardo Belli voltou com uma equipe mais ofensiva, colocando Chú e Duda Santos no lugar de Camilinha e Tainara. Mas quem começou no ataque foi o time colorado, com Jully saindo do gol para fazer grande defesa. Bruna Calderan respondeu, chutando cruzado, mas a bola acabou saindo. O segundo tempo foi se desenrolando como na primeira etapa, com as duas equipes concentrando as atividades no meio campo, com mais faltas e chegadas duras.
O que caminhava para um jogo morno, aos 29 minutos, Júlia Bianchi cruza para a área e Chú, de calcanhar, marca um golaço para abrir o placar no Beira Rio. Depois do gol, o Internacional esboçou uma reação e até chegou a marcar, mas a atacante cometeu falta na goleira Jully e o gol foi anulado. A goleira palmeirense ainda fez uma grande defesa em chute da Sorriso.
Agora, os clubes voltam a se enfrentar no próximo domingo (5), às 11h, no Allianz Parque. Com a vitória, as palmeirenses conseguem a vaga com um empate.

Viu algum erro?
