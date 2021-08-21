Com gol olímpico, Vitória vence Guarani pela Série B

Neste sábado (21), o Vitória venceu o Guarani por 1 x 0, jogando no Estádio do Barradão, em partida válida pela 20ª rodada da Série B. O tento da partida sem grandes oportunidades, foi marcado por Soares, no final do primeiro tempo, quando o camisa 10 marcou um golaço olímpico e garantiu os três pontos ao Leão.
Mesmo com o triunfo, o Vitória ainda fica na zona de rebaixamento, agora com 19 pontos. Pode sair, na próxima partida, que acontece no próximo domingo (29), contra o Náutico, fora de casa. Enquanto isso, o Bugre tenta se recuperar na próxima terça-feira (24), quando recebe o Operário.
A primeira parte do duelo começou com poucas chances de ambos os lados. Os donos da casa buscaram ter mais posse de bola, e preencher mais o campo ofensivo. Mas, o volume de jogo não resultou em boas oportunidades, visto que em alguns momentos faltou ousadia para quem fazia o último passe.
Enquanto isso, o Guarani estava reativo, buscando se fechar e marcar em linha baixa, almejando achar algum contragolpe em velocidade, principalmente por ter um ataque móvel com Pablo, Sávio e Júlio César. Porém, a oportunidade bugrina saiu dos pés de Andrigo. Em ótima chegada em velocidade, o camisa 10 só não abriu o placar, pois Lucas Arcanjo fez ótima intervenção.
Mais tarde, o duelo se encaminhava para um 0 x 0 ao intervalo, até que Soares cobrou escanteio com estilo, encobriu o goleiro e fez um lindo gol olímpico, abrindo o placar para os mandantes.
Guarani querendo o empate
Na volta do intervalo, o Guarani esteve disposto a conseguir o empate logo no início e quase conseguiu em ótimo contra-ataque. Maxweel recebeu e arriscou de fora da área, mas a bolas passou longe do gol defendido por Arcanjo.
Ainda pressionando na saída de bola, o Bugre buscava finalizar rapidamente as jogadas, mas as vezes se precipitava. Bem como, Bruno Sávio recebeu ótima oportunidade na entrada da área e ao invés de fazer o passe, preferiu o chute fraco.
Duelo voltou a ficar morno, sem grande oportunidades. Marcinho cobrou falta, mas a bola foi pela linha de fundo sem assustar. Logo depois, o atacante recebeu, puxou para a esquerda e finalizou, mas novamente sem acertar a mira.
Aos 34', Andrigo cobrou falta com perigo, mas mandou a bola para fora. Em seguida, foi a vez do Vitória puxar contra-ataque com David, que quase matou a partida. Por fim, o atacante voltou a aparecer, desta vez, com uma oportunidade clara de finalizar, mas Rafael Martins fez uma defesa antológica. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA VITÓRIA 1 x 0 GUARANILocal: Estádio do Barradão, Salvador-BAData/horário: 21 de agosto de 2021, às 16h30 (horário de Brasília)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO) Auxiliares: Fábio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO) VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ) Gols marcados: Soares (48'/1T) (1-0)Cartões amarelos: Wallace Reis e Pablo Siles (Vitória), Carlão, Pedro Arcosi, Rafael Martins (Guarani)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo. Van, Matheus Moraes, Wallace Reis e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto (Cedric 37'/2T) e Soares (Bruno Oliveira 17'/2T); Marcinho, Wesley Pionteck (David 37'/2T) e Samuel (João Victor 43'/2T). Técnico: Wagner Lopes.
GUARANI: Rafael Martins; Diogo Mateus, Thales, Carlão e Bidu (Eliel 38'/2T); Índio, Tony (Pedro Arcosi - Intervalo) e Andrigo; Pablo (Maxwell 41'/2T), Bruno Sávio e Júlio César (Junior Todinho 22'/2T). Técnico: Daniel Paulista.