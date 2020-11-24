futebol

Com gol nos acréscimos, Guarani vence o Paraná

Bugre conseguiu o gol da vitória nos minutos finais e chegou ao 10º lugar da Série B...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 18:28

Na Vila Capanema, o Guarani conseguiu um excelente resultado ao bater o Paraná por 2 a 1. Com o placar, o Bugre chegou aos 31 pontos, na 10ª colocação. O Paraná é o 13º, com 29 pontos.Na próxima rodada, o Paraná visita o Operário-PR, fora de casa. O Guarani mede forças com a Chapecoense, em Campinas.
O duelo
Desde o início do jogo o Guarani foi melhor. Com ritmo de jogo acelerado, o Bugre se aproveitava das falhas defensivas do Tricolor para criar oportunidades. Antes dos 15 minutos, Todinho e Marcelo assustaram Alisson.
Melhor em campo, o Guarani abriu o marcador aos 31 minutos. Em chute forte da entrada da área, Bidu contou com a colaboração do arqueiro, 1 a 0.
Antes do intervalo, Murilo Rangel soltou a bomba em cobrança de falta e balançou a trave do Tricolor.
Na etapa final o panorama do confronto mudou. O Tricolor se soltou dentro de campo e começou a criar perigo ao adversário, que não conseguia reagir. Na casa dos 22 minutos o empate do Paraná saiu. Após lançamento, Wandson saiu livre na grande área e bateu firme para vencer o goleiro, 1 a 1.
Com o empate no marcador, o Tricolor tentou envolver o Guarani, mas tinha dificuldade. Na base do abafa, o Bugre até conseguiu criar uma chance, porém Breno Lopes, sozinho na pequena área, chutou fraco e a zaga conseguiu afastar.
Nos acréscimos, o Guarani chegou aos três pontos. Após dividida na grande área, Rickson ficou com a bola e achou Renanzinho, que só deslocou para dentro da rede, 2 a 1.

