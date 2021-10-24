Com gol nos acréscimos, Benfica vence o Vizela e assume a liderança da Primeira Liga

Crédito: Twitter / Benfica

Neste domingo, o Benfica assumiu a liderança da Primeira Liga Portuguesa ao vencer o Vizela fora de casa por 1 a 0 com gol de Rafa Silva aos 53 minutos do segundo tempo. O confronto coloca a equipe de Lisboa na primeira colocação do Português.Veja a tabela do Português

ATAQUEDurante a primeira etapa do confronto deste domingo, o Vizela conseguiu criar mais chances de ataque do que o Benfica, e finalizou em um total de oito oportunidades. Ainda assim, outros três chutes foram para o gol, defendidos pelos adversários.

DEIXOU A DESEJARA atuação do Benfica durante a primeira etapa não foi das melhores, e a equipe falhou ao tentar converter a alta posse de bola, de 65%, em um número real de chances de ataque. Foram apenas três finalizações, sendo só uma ao gol do Vizela.

PRESSÃOA etapa final do confronto mostrou um cenário diferente daquele que foi visto durante o primeiro tempo. O Benfica permaneceu mais no ataque, e criou uma forte pressão contra o Vizela, mas não foi eficiente durante grande parte do jogo.

NO FIMA forte pressão do Benfica teve resultado apenas nos últimos segundos de jogo quando, aos 53 minutos do segundo tempo, 98 minutos de partida, a equipe encontrou o seu gol da vitória após cruzamento de Pizzi para Rafa Silva colocar a bola dentro da rede.