Com gol no início, Chapecoense vence o Sampaio Corrêa

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0. O gol veio através de Aylon. Com o resultado, o Verdão saltou para a 6ª colocação, com quatro pontos. O time do Maranhão é o lanterna, sem ponto.Na próxima rodada, a Chapecoense vai até o Mineirão para encarar o Cruzeiro. Já o Sampaio Corrêa mede forças com o Figueirense, em casa.

O confronto

O duelo começou a todo vapor. Com apenas 5 minutos, a Chape forçou o erro na saída de bola do Sampaio Corrêa e Aylon aproveitou a bobeira de Paulo Sérgio para colocar o Verdão em vantagem.

O gol poderia dar tranquilidade ao time da casa, mas não foi o que aconteceu. O Sampaio foi para cima e deu trabalho a Chape, que contou com o goleiro João Ricardo em pelo menos dois momentos.

Na melhor chance de empate, Gustavo Ramos soltou uma bomba de fora da área e chacoalhou o travessão da Chapecoense.

Na etapa final a Chape voltou com mais organização e teve a oportunidade de sacramentar a vitória. Paulo Sérgio deslocou Vini Locatelli e o árbitro deu pênalti. Alan Ruschel bateu firme e Gustavo defendeu a cobrança.

Com fôlego de sobra, o Verdão dominava a partida e permanecia no campo de ataque. O problema era a falta de capricho na hora de concluir os lances. O atacante Aylon teve ao menos duas oportunidades, mas desperdiçou.