Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol no início, Chapecoense vence o Sampaio Corrêa

Verdão do Oeste aproveitou a sua chance e conseguiu o primeiro triunfo na Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2020 às 13:00

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 13:00

Crédito: Márcio Cunha/ACF
Na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0. O gol veio através de Aylon. Com o resultado, o Verdão saltou para a 6ª colocação, com quatro pontos. O time do Maranhão é o lanterna, sem ponto.Na próxima rodada, a Chapecoense vai até o Mineirão para encarar o Cruzeiro. Já o Sampaio Corrêa mede forças com o Figueirense, em casa.
O confronto
O duelo começou a todo vapor. Com apenas 5 minutos, a Chape forçou o erro na saída de bola do Sampaio Corrêa e Aylon aproveitou a bobeira de Paulo Sérgio para colocar o Verdão em vantagem.
O gol poderia dar tranquilidade ao time da casa, mas não foi o que aconteceu. O Sampaio foi para cima e deu trabalho a Chape, que contou com o goleiro João Ricardo em pelo menos dois momentos.
Na melhor chance de empate, Gustavo Ramos soltou uma bomba de fora da área e chacoalhou o travessão da Chapecoense.
Na etapa final a Chape voltou com mais organização e teve a oportunidade de sacramentar a vitória. Paulo Sérgio deslocou Vini Locatelli e o árbitro deu pênalti. Alan Ruschel bateu firme e Gustavo defendeu a cobrança.
Com fôlego de sobra, o Verdão dominava a partida e permanecia no campo de ataque. O problema era a falta de capricho na hora de concluir os lances. O atacante Aylon teve ao menos duas oportunidades, mas desperdiçou.
Nos minutos finais, com o resultado garantido, a Chapecoense administrou de maneira inteligente e saiu de campo com o primeiro triunfo no torneio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados