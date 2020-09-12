Com gol no fim, Palmeiras feminino empata com o São José fora de casa

O Palmeiras arrancou um importante empate por 2 a 2 contra o São José, em partida válida pela nona rodada da primeira fase da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, na tarde deste sábado. Com o resultado, as Palestrinas aumentaram a sequência para seis jogos sem perder.
No primeiro tempo, a atacante palmeirense Carla Nunes fez o gol que garantiu a abertura do placar, aos dez minutos. Janaína Queiroz deu belo lançamento para Carla Nunes, que ajeitou e finalizou colocado. Foi o 11º tento dela, artilheira isolada da competição.
No entanto, aos sete minutos da etapa complementar, o São José empatou e, aos 20, virou a partida. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Vitória deixou tudo igual e garantiu empate heroico.O Palmeiras feminino vinha de outro empate por 1 a 1 contra o Minas Brasília, também fora de casa. Com os últimos resultados, as palestrinas agora somam 17 pontos, na quarta colocação. Já a equipe joseense permanece em nono lugar, com 13 pontos. O próximo compromisso do Alviverde será o clássico contra o Santos, líder do Brasileirão, no dia 24 de setembro, às 19h.