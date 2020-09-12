Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol no fim, Palmeiras feminino empata com o São José fora de casa

Carla Nunes abriu marcador no primeiro tempo e donas da casa viraram na etapa complementar. Aos 50 minutos, Vitória arrancou empate e garantiu um ponto ao Verdão...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 17:10

LanceNet

Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras arrancou um importante empate por 2 a 2 contra o São José, em partida válida pela nona rodada da primeira fase da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, na tarde deste sábado. Com o resultado, as Palestrinas aumentaram a sequência para seis jogos sem perder.
No primeiro tempo, a atacante palmeirense Carla Nunes fez o gol que garantiu a abertura do placar, aos dez minutos. Janaína Queiroz deu belo lançamento para Carla Nunes, que ajeitou e finalizou colocado. Foi o 11º tento dela, artilheira isolada da competição.
No entanto, aos sete minutos da etapa complementar, o São José empatou e, aos 20, virou a partida. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Vitória deixou tudo igual e garantiu empate heroico.O Palmeiras feminino vinha de outro empate por 1 a 1 contra o Minas Brasília, também fora de casa. Com os últimos resultados, as palestrinas agora somam 17 pontos, na quarta colocação. Já a equipe joseense permanece em nono lugar, com 13 pontos. O próximo compromisso do Alviverde será o clássico contra o Santos, líder do Brasileirão, no dia 24 de setembro, às 19h.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados