Com gol no fim, Fluminense vence a Cabofriense e segue invicto na Taça Guanabara sub-20

Em Xerém, o Fluminense voltou a vencer na Taça Guanabara Sub-20, na tarde desta quinta. O Tricolor derrotou a Cabofriense por 4 a 3, em partida válida pela 8ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Luan Brito, Maicon, Vinicio Carrapeta e Gabriel Conceição, que sacramentou a vitória aos 48 da etapa final. Com o resultado, a equipe segue invicta na competição e se classificou na segunda colocação do Grupo B. Na próxima segunda, os Moleques de Xerém voltarão a campo contra o Bangu, pelas quartas de finais. A Cabofriense, por sua vez, ficou com a quarta colocação do Grupo A e enfrentará o Vasco, também na segunda.
Antes disso, o próximo compromisso da equipe do técnico Eduardo Oliveira acontecerá neste domingo, em Laranjeiras, ás 15h, contra o São Paulo, pelo Brasileirão Sub-20. Na competição, o time têm duas vitórias em dois jogos, ambos em casa contra Bahia e Santos.
Confira os confrontos das quartas de finais da Taça Guanabara sub-20 (Todos os jogos serão na próxima segunda-feira - dia 5 de outubro)
- Flamengo x Nova Iguaçu, às 10 horas, na Gávea;- Botafogo x Madureira, às 10 horas, no CEFAT;- Vasco x Cabofriense, às 15 horas, no CT do Artsul;- Fluminense x Bangu, às 15 horas, no Vale das Laranjeiras
Todos os mandantes têm a vantagem do empate para obter a vaga nas semifinais.