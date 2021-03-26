Com gol no fim, Fluminense perde para o Volta Redonda, que assume a liderança do Carioca

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Depois de três triunfos seguidos, o Fluminense viu sua série de vitórias ter fim ao perder para o Volta Redonda por 3 a 2, nesta sexta-feira, pela sexta rodada do Carioca, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. Em jogo movimentado, o Tricolor saiu perdendo por 2 a 0, chegou ao empate, mas acabou derrota com um gol aos 44 do segundo tempo. João Carlos e Alef Manga (2) fizeram para o Voltaço, e Fred (2) marcou para o Flu.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, às 21h35, contra o Vasco. Já o Volta Redonda encara o Boavista, na quinta-feira, às18h. Ambos os duelos são válidos pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Volta Redonda assumiu a liderança da competição, mas pode perder a posição em caso de vitória ou empate do Flamengo contra o Boavista, neste sábado.> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores> Confira a tabela do Campeonato CariocaVOLTAÇO COMEÇA COM TUDO

Depois dos primeiros cinco minutos de jogo, o Volta Redonda se impôs sobre o Fluminense e logo conseguiu fazer o gol. Após cruzamento na área, Frazan errou o tempo de bola e, com categoria, João Carlos dominou a bola no peito e bateu forte, sem chances para Marcos Felipe.FLUMINENSE RESPONDE, MAS AINDA É INEFICAZ

Três minutos depois do gol, o Fluminense teve a chance do empate. Após dividida de Fred com o goleiro Andrey na entrada da área, a bola sobrou para o jovem Luiz Henrique. O camisa 34 poderia tentar a cavadinha já que Andrey estava fora do gol, mas o atacante tentou invadir a área, errou a condução da bola e desperdiçou a chance.

O capitão Fred também desperdiçou uma grande oportunidade. Dessa vez, Luiz Henrique foi bem e enfiou um ótimo passe para o camisa 9, que sozinho na entrada da área, bateu fraquinho para a defesa tranquila do goleiro.QUEM NÃO FAZ, LEVA

A máxima do futebol se fez valer em Bacaxá. Logo no primeiro minuto depois da parada técnica, Oliveira conseguiu recuperar a bola ainda no campo de defesa e enfiou um ótimo passe para Alef Manga. O atacante ganhou da marcação na velocidade, invadiu a área pelo lado direito e bateu forte para ampliar a vantagem do Volta Redonda. NO TRAVESSÃO

Após cruzamento de Yago pela direita, Andrey sai mal do gol, e a bola sobra para Nenê. Sem goleiro, o camisa 77 finaliza, a bola desvia em Gabriel Pereira e bate no travessão. Na sequência, a defesa afastou.O FRED VAI TE PEGAR

O Fluminense voltou ligado do intervalo e logo conseguiu diminuir o placar. Luiz Henrique enfiou boa bola para Martinelli, que cruzou rasteiro para Fred, dentro da pequena área, diminuir o placar.DEDO DO TREINADOR

O Tricolor conseguiu o empate a partir das substituições promovidas por Roger Machado. O treinador colocou Kayky e Gabriel Teixeira nos lugares de Luiz Henrique e Lucca, respectivamente. Kayky cruzou na medida para Gabriel Teixeira, que acertou o travessão. No rebote, Fred só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol.ÁGUA NO CHOPP DO FLUMINENSE

Parecia que o Fluminense evitaria a derrota, mas Alef Manga tinha outros planos. Após longo lançamento, o atacante do Volta Redonda dominou, cortou o zagueiro Frazan e bateu forte no canto do goleiro Marcos Felipe para por o Voltaço à frente do placar aos 44 minutos da etapa final.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 2 X 3 VOLTA REDONDA

Data/Hora: 26/03/2021, às 16hLocal: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, Saquarema (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: André Roberto Smith Silveira e Carlos Áquilla Lima da Conceição

Gols: João Carlos (09'/1ºT) (0-1) Alef Manga (21'/1ºT (0-2) Fred (06'/2ºT) (1-2), Fred (25'/2ºT) (2-2) Alef Manga (44'/2ºT) (2-3)Cartões amarelos: Caio Vitor (VOL) Cartões vermelhos: -

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Frazan e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (John Kennedy 40'/2ºT) e Nenê; Luiz Henrique Kayky 20'/2ºT), Lucca (Gabriel Teixeira 20'/2ºT) e Fred. Técnico: Roger Machado.