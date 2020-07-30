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futebol

Com gol no fim, Bahia derrota o Confiança e encara o Ceará na final da Copa do Nordeste

Em duelo com pouca emoção, o Tricolor só conseguiu marcar o gol da classificação perto dos acréscimos...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 21:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2020 às 21:30
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
O Bahia está na final da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor bateu o Confiança por 1 a 0, com gol marcado por Daniel.Na grande final, o Tricolor mede forças com o Ceará. O primeiro jogo será no sábado e a volta na próxima terça-feira.
O jogo
A semifinal foi em marcha lenta. Desde os minutos iniciais, Bahia e Confiança não conseguiam produzir e os goleiros não tinham trabalho.
Com um pouco mais ‘ousadia’ no ataque, o Tricolor teve a sua única oportunidade nos pés de Fernandão, que tentou completar o cruzamento de carrinho, mas não aproveitou.
Na etapa final o ritmo mudou um pouco graças ao Confiança, que apostou em Thiago Ennes e o lateral foi a válvula de escape. Em uma descida de qualidade, ele colocou na cabeça de Rafael Vila, que assustou.
Nos minutos finais, com o Tricolor um pouco mais exposto na defesa, Mikael saiu na grande área, porém o chute foi travado em cima da hora pelo zagueiro.
Quando parecia que o jogo seria decidido nos pênaltis, Daniel recebeu na intermediária e soltou a bomba para marcar o gol e colocar o Bahia na grande final.

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