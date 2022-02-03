Com gol no fim, Athletic Bilbao vence o Real Madrid e elimina o time merengue da Copa do Rei

Avante, Leones. O Athletic Bilbao está classificado para as semifinais da Copa do Rei da Espanha. Nesta quinta-feira, a equipe do País Basco recebeu o Real Madrid no Estádio San Mamés e o time de Marcelino García Toral venceu os Blancos por 1 a 0, com um gol aos 43 minutos do segundo tempo. Álex Berenguer foi quem balançou as redes.
PRESSÃO BASCAO primeiro tempo foi de grande pressão do Athletic Bilbao no San Manés. Os donos da casa dominaram o Real Madrid e assustaram principalmente com Muniain e Dani García. O segundo, inclusive, obrigou o goleiro Courtois a fazer excelente defesa em chute de fora da área.
POR POUCONo segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado e o Real Madrid quase abriu o marcador com o brasileiro Casemiro. O camisa 14 recebeu passe dentro da área e bateu na saída do goleiro Julen Agirrezabala. O arqueiro, porém, fez boa defesa para evitar.
NO APAGAR DAS LUZESQuando o empate parecia definido e prorrogação se aproximava, o Athletic Bilbao foi letal para conseguir a classificação. Vesga recuperou bola no campo de ataque em passe errado de Casemiro e tocou para Berenguer. Dentro da área, o camisa 7 limpou a marcação e bateu no canto para definir a vaga.
SEQUÊNCIANas semifinais, o Athletic Bilbao pode enfrentar Rayo Vallecano, Valencia ou Real Betis, que já se classificaram. O sorteio acontece nesta sexta-feira, na Federação Espanhola de Futebol. O jogo de ida acontece já na próxima semana, enquanto a será volta no início de março.