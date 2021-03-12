Com gol e assistência, Lucas Lima faz ‘dobradinha’ pela segunda vez no Palmeiras

Lucas Lima pediu para permanecer no Palmeiras enquanto o elenco recebeu folga e foi o destaque na vitória sobre o São Caetano por 3 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista nesta quinta-feira (11).

Capitão desde o início pela primeira vez desde que chegou ao clube, em 2018, o meia repetiu um feito que só havia conseguido justamente na estreia dele pelo Verdão, quando marcou e deu assistência na vitória sobre o Santo André por 3 a 1, também pela competição estadual.Contra outra equipe do ABC, o camisa 20 deu passe para Breno Lopes e depois finalizou de primeira para fechar o placar no Allianz Parque.Em 165 compromissos pelo Palmeiras, Lucas Lima marcou 13 vezes e deu 22 assistências. Ele é o segundo do atual elenco com mais passes para gol, somente atrás de Willian, com 24.