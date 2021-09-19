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Com gol do brasileiro Andrei Girotto, ex-Palmeiras, Nantes goleia o Angers fora de casa pelo Francês

Volante, que atuou improvisado como zagueiro, abriu o placar no Estádio Raymond Kopa e ajudou sua equipe a conquistar importante vitória após três derrotas consecutivas...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 13:07

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 13:07

Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP
Pela sexta rodada do Campeonato Francês, o Nantes visitou o Angers neste domingo, uma das sensações do torneio nacional, e os Canários venceram o adversário por 4 a 1, com destaque brasileiro. O volante Andrei Girotto, ex-Palmeiras, abriu o placar no Estádio Raymond Kopa.Jogando improvisado como zagueiro, o brasileiro curtiu uma de atacante e balançou as redes aos três minutos após cobrança de escanteio de Simon. Blas (duas vezes) e Muani completaram o marcador, enquanto Ismaël Traoré fez para os donos da casa.
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- Foi um grande resultado. Sabíamos que o jogo seria dos mais difíceis, contra uma equipe que começou muito bem o campeonato. Chegaram a vencer o Lyon por 3 a 0 e mostraram ser um time muito competitivo. Hoje, voltei a atuar como zagueiro, como vinha jogando nas últimas temporadas, e fico feliz por ter ajudado com um gol que foi muito importante pra gente. Essa vitória nos dará motivação e confiança para a nossa sequência - disse Andrei após o jogo.
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Com o resultado, o Nantes deu um enorme salto na tabela, chegando ao décimo lugar, agora com sete pontos. Os Canários voltam a campo na quarta-feira, quando recebem o Brest. O Angers, por sua vez, novamente joga em casa, agora contra o Olympique de Marseille.

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