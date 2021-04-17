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Com gol de Ziyech, Chelsea vence o Manchester City e vai à final da Copa da Inglaterra

Blues fazem boa partida, anulam as principais jogadas da equipe de Guardiola e chegam em sua 15ª final na história do torneio. Londrinos têm oito títulos conquistados...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 15:27
Crédito: ADAM DAVY / POOL / AFP
O Chelsea está na final da Copa da Inglaterra. Neste sábado, os Blues venceram o Manchester City por 1 a 0 e garantiram vaga na decisão do torneio mais antigo da história do futebol. O gol foi marcado por Hakim Ziyech no Estádio de Wembley. O adversário na finalíssima será Leicester ou Southampton.
+ Veja a tabela da Premier LeaguePRIMEIRO TEMPO FRACOOs 45 minutos iniciais foram de poucas emoções na capital inglesa e as duas equipes foram para o intervalo empatando sem gols. O Chelsea começou melhor, controlando a posse de bola, mas o Manchester City equilibrou a partida na metade final do período.
JOGADA RÁPIDANo segundo tempo, o Chelsea usou de uma jogada que tentou bastante no início da partida, mas que desta vez deu certo. Em bola enfiada nas costas de Rúben Dias, Timo Werner avançou pela direita e entregou para Ziyech. Livre dentro da área, o marroquino só empurrou para o gol vazio.
EM BUSCA DO ÊNEAO Chelsea agora vai em busca do nono título de sua história na Copa da Inglaterra. Esta será a 15ª final da equipe no torneio, que é o terceiro maior vencedor com oito títulos junto com o Tottenham. O último título dos Blues foi em 2018.​+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
SEQUÊNCIA​O Chelsea aguarda o vencedor da entre Leicester e Southampton para saber quem será o seu adversário na final da Copa da Inglaterra. As duas equipes se enfrentam neste domingo, também em Wembley.

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