Com gol de Vitinho, São Bernardo vence o Bragantino pelo Campeonato Paulista

Na noite deste domingo (13), o São Bernardo recebeu e venceu o Bragantino por 1 a 0 em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de 2022. Vitinho fez o único gol do jogo já na etapa final. Com a vitória, o Bernô chegou aos 11 pontos e manteve a distância de quatro para o São Paulo, ficando na ponta do Grupo B. Enquanto isso, o Massa Bruta segue com 10 e, mesmo com o revés, se mantém em 1° na Chave D.

Agora, os dois times voltam a campo no meio de semana, pelo Campeonato Paulista. Na quarta-feira (16), o São Bernardo visita o Corinthians, às 21h30. Enquanto isso, na quinta-feira (17), o Bragantino recebe o Água Santa, às 19h.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSQUEIMANDO A LARGADAO começo de jogo no Primeiro de Maio mostrou as duas equipes se equilibrando nas ações. Contudo, pelo lado do Bragantino, a ansiedade de Alerrandro prejudicou os ataques, já que o atacante ficou impedido em dois lances de chance clara de gol

Do outro lado, o São Bernardo não teve nenhum impedimento que atrapalhasse suas jogadas. Aos 21 minutos, o Bernô só não saiu na frente porque Maycon caiu no cantinho para defender falta cobrada por Vitinho.

BRAGA FICA NO QUASEDepois do susto, o Bragantino passou a tomar conta do jogo. Administrando a posse de bola no seu estilo, o time do interior começou a trabalhar passes para conseguir criar chances claras.

Apesar das tramas, a melhor chance veio em um contra-ataque. Alerrandro recebeu e encontrou Hyoran. De frente para o goleiro Júnior, o meia bateu em cima do arqueiro, que fechou o ângulo e levou o 0 a 0 para o intervalo.

BERNÔ NA FRENTEA volta para o segundo tempo continuou mostrando o jogo estudado que foi na primeira parte. Os dois times seguiram se analisando e trocando passes em busca de espaços na defesa adversária.

Com o jogo travado, a solução veio do banco e com o brilho do técnico Márcio Zanardi. O treinador colocou João Carlos em campo. Em um dos seus primeiros lances, o atacante ajeitou para Vitinho, que bateu colocado no canto para abrir o placar.

ARRANCARAM SUSPIROSA reta final de jogo no Primeiro de Maio contou com chances claras para ambos os lados. Logo depois de marcar o seu gol, o São Bernardo acertou a trave com Davó em lance de contra-ataque.

Já próximo dos 30 minutos, Aderlan cruzou e Helinho completou, obrigando Júnior Oliveira a fazer boa defesa. Pouco depois, do outro lado, Davó soltou o pé e a bola desviou em Natan, passando com perigo ao lado do gol e fechando o placar em 1 a 0.FICHA TÉCNICASÃO BERNARDO X BRAGANTINO​​​​​​​​Local: Primeiro de Maio, em São Bernardo (SP)Data e hora: 13/02/2022 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Fabiano Monteiro do Santos (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)​Cartões amarelos: Vitinho, Oliveira (São Bernardo), Aderlan (Bragantino)Cartões vermelhos: -

GOLS: Vitinho (20'/2°T) (1-0)

SÃO BERNARDO (Técnico: Márcio Zanardi)​Júnior Oliveira; Cristovam, Joílson, Ligger, Matheus Salustiano e Igor Fernandes; Rodrigo Souza, Vitinho (Léo Gomes, aos 35'/2°T), Paulinho Moccelin (João Carlos, aos 20'/2°T) e Silvinho (Ravanelli, aos 35'/2°T); Matheus Davó (Gustavo Ramos, aos 42'/2°T).

BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)​Maycon; Aderlan, Natan, Léo Ortiz e Luan Cândido (Andrés Hurtado, aos 32'/2°T); Jadsom, Eric Ramires (Praxedes, aos 39'/2°T) e Hyoran; Artur (Ytalo, aos 32'/2°T), Sorriso (Helinho, aos 9'/2°T) e Alerrandro (Jan Hurtado, aos 39'/2°T).