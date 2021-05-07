Com gol de Viña, Allianz Parque chega ao gol de número 500 marcado na arena

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Durante a vitória do Palmeiras sobre o Santos por 3 a 2 nesta última quinta-feira (6), o Allianz Parque chegou ao gol de número 500 marcado na arena. O tento que bateu a marca foi o que abriu o placar do clássico, marcado por Matías Viña, de cabeça, logo no início da partida.

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Com os cinco de hoje, são registrados 504 gols em 193 jogos oficiais do time profissional, o que confere ao novo estádio do Verdão uma média de, aproximadamente, 2,6 gols/jogo. Desses tentos, 361 são do Alviverde e 143 dos adversários que visitaram o Verdão. Caso a alta média se mantenha, o Allianz pode receber seu gol 600 em 39 jogos, o que deve acontecer somente na próxima temporada.

O primeiro gol feito na reabertura do estádio foi de autoria de Ananias, na época, do Sport, que venceu o Palmeiras por 2 a 0. Apesar do começo ruim, o retrospecto geral do Verdão desde a inauguração da arena é positivo, sendo 125 vitórias, 38 empates e apenas 30 derrotas, garantindo um aproveitamento de 71,7%.

>> Veja a tabela completa do Campeonato PaulistaEntre os gols múltiplos de 100 marcados no Allianz, apenas um deles não foi da equipe mandante. O gol 100 foi anotado por Dudu, ao abrir o placar na final da Copa do Brasil de 2015, também contra o Santos; o 200, marcado por Borja para fechar a conta da goleada por 4 a 0 sobre o Vasco na estreia do Brasileirão de 2017; e o 400 saiu dos pés de Luiz Adriano, no segundo tento da vitória sobre o Guaraní-PAR por 3 a 1, pela Libertadores da última temporada; e agora o de Viña pelo Paulistão.

A única exceção é o gol de número 300. Na ocasião, Luan, do Atlético-MG, assinalou seu gol na derrota do Galo para o Verdão em 2018, por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro. O "menino maluquinho" marcou o gol de empate por 1 a 1, mas não foi suficiente para impedir o revés da equipe mineira contra o Maior Campeão Nacional.