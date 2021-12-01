Com gol de Thierry Henry, São Paulo vence o Santos na ida das quartas de final do Paulista sub-15

O sub-15 do São Paulo venceu o Santos por 1 a 0, na manhã desta quarta-feira (01), no CFA Laudo Natel e largou em vantagem nas quartas de final do Campeonato Paulista. O gol do Tricolor foi marcado por Thierry Henry. O primeiro tempo foi de muita disputa de bola, com os dois times mostrando muita atenção na marcação. O Tricolor tentava chegar mais pela esquerda, mas foram poucas chances de gol para as duas equipes, com as defesas levando a melhor.
Já na segunda etapa, o São Paulo criou mais oportunidades e abriu o placar aos 27 minutos. William partiu em velocidade, deixou a marcação para trás e cruzou na medida para Thierry Henry marcar.
Com o resultado, o São Paulo precisa apenas de um empate no jogo da volta, para avançar à semifinal. O confronto da volta será no sábado, às 10h, no CT Rei Pelé.