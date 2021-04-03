Com gol de Schumacher, Operário-PR vence o Coritiba e sobe na classificação

Brigando para permanecerem na zona de classificação do Campeonato Paranaense, Operário-PR e Coritiba duelaram na tarde deste sábado, no estádio Krüger, em partida válida pela 5ª rodada. Mesmo com a insistência de ambos os lados na primeira etapa, o placar só foi aberto no segundo tempo, por Schumacher, fechando a conta em 1 a 0.
Com o resultado, a equipe do Fantasma chegou aos 7 pontos, pulando para a 3ª colocação. Já o Coxa, por conta do tropeço fora de casa, acabou descendo para a 4ª posição com seus 6 pontos somados até então.OPERÁRIO-PR COMEÇA O JOGO NA PRESSÃO
Buscando mais um feito na competição, o Operário-PR não quis saber de ceder espaços ao Coritiba e foi logo dando o aviso ao rival. Com isso, nos primeiros movimentos, criou duas jogadas sendo a primeira com Bonfim, tentando surpreender a defesa do alviverde, enquanto que na segunda, após cobrança de lateral na área, Pedro Ken tentou o desvio passando próximo à trave de Arthur.
COXA TENTA MELHORAR, PORÉM MANDANTES SEGUIAM ASSUSTANDO MAIS
Vendo o adversário dar um verdadeiro sufoco, aos poucos a equipe de Gustavo tentava aparecer em seu campo de ataque com mais frequência. Com isso, chegou até mandar a bola contra o gol de Simão, mas sem perigo.
Porém, tentando não perder o controle do confronto, o time Matheus Costa seguia causando mais sustos. Entre as chances, o meia Leandro Vilela devolveu o chute que sua equipe sofreu, tentando encontrar o gol, mas a bola continuou insistindo em não balançar as redes.
MUDANÇAS NA SEGUNDA ETAPA
Buscando resolver a situação, Matheus Costa então optou por duas trocas entre elas tirando Ricardo Bueno para colocar em seu lugar Schumacher. E quase surtiu efeito. Em um das tentativas, o goleiro Arthur foi obrigado a mostrar serviço na bomba de Rafael Oller, sobrando para Schumacher, mas a bola acabou indo para fora.
Já por parte do Coxa, Gustavo também resolveu recuar para seus suplentes, colocando Robinho no lugar de Valdeci, além de Cerutti no lugar de Valdeci. Porém, diferente do adversário, não teve boas chances até meados dos 20 minutos.
FANTASMA ABRE A CONTAGEM
Após a primeira tentativa, Schumacher teve outra chance de marcar e, desta vez, não desperdiçou. Aos 17 minutos, o atacante aproveitou o erro do goleiro Arthur sobrando para o jogador, com o gol vazio, só completar. 1 a 0.
COXA TEM JOGADOR EXPULSO NA RETA FINAL
Precisando correr atrás do prejuízo no placar, a situação da equipe da capital paranaense acabou ficando ainda mais difícil. Aos 41 minutos, Matheus Bueno levou o cartão vermelho após tocar o braço no rosto de Leandro Vilela.
Sendo assim, até os acréscimos dado pelo árbitro, a equipe local segurou-se até o fim para garantir a vitória que a mantém no topo da classificação.
FICHA TÉCNICAOPERÁRIO-PR x CORITIBA - 5ª RODADA DO CAMPEONATO PARANAENSEEstádio: Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)Data: 3 de abril de 2021, às 16h (de Brasília)Árbitro: José Mendonça da Silva JúniorAssistentes: Bruno Boschilia e Sidmar dos Santos MeurerCartões amarelos: Alex Silva, Leandro Vilela e Felipe Garcia (OPE) / Luciano Castán e Luiz Henrique (COR)Cartões vermelhos: Matheus Bueno (COR)
GOLS: Schumacher, 17'/2ºT (1-0).
OPERÁRIO-PR (Técnico: Matheus Costa)Simão; Alex Silva (Fábio Alemão, aos 25'/2ºT), Rafael Bonfim, Léo Rigo e Leandro Vilela; Silva, Jean Carlo (Leandrinho, aos 35'/2ºT) e Pedro Ken; Ricardo Bueno (Schumacher, no intervalo), Marcelo (Felipe Garcia, no intervalo) e Rafael Oller (Fabiano, aos 21'/2ºT).
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Arthur; Igor, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Guilherme Biro (Lucas Nathan, aos 34'/2ºT); Matheus Sales (Waguininho, aos 34'/2ºT), Matheus Bueno e Luiz Henrique; Valdeci (Robinho, aos 8'/2ºT), Taílson (Cerutti, aos 8'/2ºT) e Pablo Thomaz (Igor Paixão, aos 23'/2ºT).