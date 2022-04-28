Com gol de Raniel, Vasco supera a Ponte Preta e vence a primeira na Série B

Raniel comemora com os companheiros o gol que garantiu a vitória do Vasco Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

O Vasco fez um bom primeiro tempo, voltou a jogar mal na etapa final, mas, diante da Ponte Preta nesta quarta-feira (27), conquistou aquilo que era mais importante: a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 1 a 0, com mais um gol de Raniel, alivia um pouco a pressão em cima do técnico Zé Ricardo e dos jogadores - que aplaudiram a torcida ao apito final.

Agora com seis pontos, o Cruz-Maltino se afasta do Z-4 e salta para a primeira metade da tabela: é o oitavo colocado. Já a Ponte Preta, que segue com quatro pontos, está na 15ª posição, fora da zona de rebaixamento apenas pelo saldo.

Pela Série B do Brasileirão, o Vasco volta a campo no domingo (01), às 18h, diante do Tombense, em Minas Gerais. Depois, o Cruz-Maltino tem dois compromissos consecutivos em casa: CSA, no dia 7 de maio, e Bahia, no próximo dia 14. Já a Ponte Preta recebe o Brusque, em Campinas neste sábado, depois tem o clássico com o Guarani, no dia 8, pela frente.

O JOGO

Com mudanças em todos setores em relação ao último jogo, Zé Ricardo apostou em um Vasco mais leve, especialmente pela esquerda, com Riquelme, Figueiredo e Nene. O trio dialogou bem pelo setor, e foi responsável pelos melhores lances. Antes dos 15 minutos, os volantes da Ponte Preta Felipe Amaral e Léo Naldi já estavam pendurados por faltas no lateral e no camisa 10.

A primeira chance, contudo, foi em uma rara ida de Gabriel Dias à linha de fundo. O cruzamento foi na medida para Pec, que finalizou em cima de Raniel. A única finalização da equipe de Hélio dos Anjos foi no minuto seguinte, aos oito, mas Alexander não teve problemas para encaixar o chute de Danilo.

O Vasco seguiu com o controle do jogo e levando perigo no embalo de Figueiredo, titular apenas porque Erick sentiu no aquecimento. Aos 30, o atacante iniciou a jogada na intermediária e, dentro da área, finalizou para grande defesa de Caíque França. No escanteio cobrado por Nene, foi de novo Figueiredo quem escorou para Raniel, de primeira, enfim abrir o placar: 1 a 0.

Hélio dos Anjos fez duas mudanças logo no intervalo e o cenário da partida mudou. Não apenas pelas entradas de Wallisson e Gabriel Venâncio, mas também pela postura do Vasco, que não repetiu a marcação alta, que trouxe problemas à saída de bola da Macaca, e viu o adversário rondas sua área com perigo. Apesar disso, os chutes seguiram sem ameaçar a meta de Alexander.