Com gol de pênalti, Guarani vence o Confiança e mira o G-4 da Série B

Crédito: (Reprodução/Premiere

Sonhando em conquistar uma vaga no G-4 do Brasileirão Série B, Guarani e Confiança mediram forças na noite desta terça-feira (16), pela 29ª rodada, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Com o resultado de 1 a 0, o Bugre chegou aos 43 pontos mantendo-se na 8ª posição. Já o Dragão, graças ao tropeço fora de casa, caiu para a 11ª colocação com seus 39 pontos.O jogo

Jogando sob seus domínios, o Guarani iniciou o confronto partindo para cima do Confiança. Sendo assim, logo aos 9 minutos, Pablo já tratou de assustar o goleiro Rafael Santos, porém não levou sorte no lance pois a bola acabou subindo demais saindo para a linha de fundo.​Com o passar do tempo, o Bugre continuou melhor. Em nova investida dos donos da casa, aos 24 minutos, após a arbitragem marcar um pênalti de Silva sobre Pablo, Murilo Rangel cobrou com força e, mesmo com o goleiro pulando certo, não conseguiu defender. 1 a 0.

Em vantagem no marcador, a equipe de Felipe Conceição passou a ficar mais tranquila. Entretanto, querendo buscar a igualdade, o Dragão não desanimou e insistiu até os momentos finais da etapa, tendo a melhor chance na cabeçada de Renan Gorne para a defesa de Gabriel Mesquita.

Já no segundo tempo, ambos os treinadores optaram por voltar com a mesma formação. E quem iniciou melhor foi o Bugre, já conseguindo criar com Lucas Crispim passando muito próximo ao gol de Rafael.

Na sequência, Daniel Paulista então resolveu recuar aos seus suplentes visando dar ânimo novo em campo. E conseguiu. Dando ênfase ao ataque colocando Iago e Ari Moura, quem chegou foi Guilherme Castilho que mandou uma bomba para a linda defesa de Gabriel.