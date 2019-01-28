Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ajustes

Com gol de Loco Abreu, Rio Branco vence em mais um teste para o Capixabão

Jogando em Domingos Martins, o Capa-Preta bateu o time amador do Cosmos por 4 a 1, no último domingo (27)

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 15:37

Publicado em 

28 jan 2019 às 15:37
Com gol de sua principal contratação para o Capixabão, o atacante uruguaio Loco Abreu, o Rio Branco venceu mais um jogo-treino preparatório para o Estadual. Jogando diante do time amador do Cosmos, o Capa-Preta goleou por 4 a 1, em teste realizado no China Park, em Domingos Martins, neste domingo (27). 
Loco Abreu teve boa participação no jogo-treino contra o Cosmos e deixou o dele Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco
A equipe comandada por Caco Espinoza entrou em campo com Diogo; Sorriso, Fabian, Wesley e Canário; Anderson, Jefferson, João Paulo, Edu e Ronicley; Loco Abreu. A principal dificuldade do Rio Branco era concluir as chances criadas. O gol de Loco Abreu abriu o placar, mas o primeiro tempo terminou empatado em 1x1.
Já na segunda etapa o alvinegro voltou com mais posse de bola e controlando as ações. Assim, Canário, Edu Capetinha e Mariotto, que entrou no segundo tempo, construíram o placar elástico.
Autor do último gol, o atacante Danilo Mariotto falou sobre a confiança que vem conquistando. “Quando entramos em campo, já sabemos o que o professor quer que façamos, o que deixa tudo mais fácil. O Caco tem me usado nos dois lados do campo, então estou bem concentrado e consigo desempenhar melhor minha função. O importante é sempre evoluir porque falta pouco tempo para começar o campeonato, estou muito feliz por conseguir fazer o gol. Estamos trabalhando bem para evoluir e isso é o mais importante”, disse.
Sobre a mudança de postura no decorrer do jogo, Caco reconheceu que a equipe entrou mal mas enalteceu a segunda etapa. “Entramos apáticos no primeiro tempo e demos um gol de bandeja para a equipe, sem tirar os méritos deles. No segundo tempo percebemos que temos que nos entregar, correr e nos dedicar ao jogo e as coisas acontecerem naturalmente pela intensidade que colocamos no jogo. Ainda faltou aproveitar todas as chances que criamos, mas houve uma evolução muito grande”, afirmou.
A equipe do Rio Branco agora permanecerá nas montanhas capixabas nessa semana. A estreia no Capixabão será contra o Rio Branco-VN, no dia 2 de fevereiro, no Kleber Andrade, às 16 horas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Domingos Martins loco abreu Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados