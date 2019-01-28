Com gol de Loco Abreu, Rio Branco vence em mais um teste para o Capixabão

Com gol de sua principal contratação para o Capixabão, o atacante uruguaio Loco Abreu, o Rio Branco venceu mais um jogo-treino preparatório para o Estadual. Jogando diante do time amador do Cosmos, o Capa-Preta goleou por 4 a 1, em teste realizado no China Park, em Domingos Martins, neste domingo (27).

Loco Abreu teve boa participação no jogo-treino contra o Cosmos e deixou o dele Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco

A equipe comandada por Caco Espinoza entrou em campo com Diogo; Sorriso, Fabian, Wesley e Canário; Anderson, Jefferson, João Paulo, Edu e Ronicley; Loco Abreu. A principal dificuldade do Rio Branco era concluir as chances criadas. O gol de Loco Abreu abriu o placar, mas o primeiro tempo terminou empatado em 1x1.

Já na segunda etapa o alvinegro voltou com mais posse de bola e controlando as ações. Assim, Canário, Edu Capetinha e Mariotto, que entrou no segundo tempo, construíram o placar elástico.

Autor do último gol, o atacante Danilo Mariotto falou sobre a confiança que vem conquistando. “Quando entramos em campo, já sabemos o que o professor quer que façamos, o que deixa tudo mais fácil. O Caco tem me usado nos dois lados do campo, então estou bem concentrado e consigo desempenhar melhor minha função. O importante é sempre evoluir porque falta pouco tempo para começar o campeonato, estou muito feliz por conseguir fazer o gol. Estamos trabalhando bem para evoluir e isso é o mais importante”, disse.

Sobre a mudança de postura no decorrer do jogo, Caco reconheceu que a equipe entrou mal mas enalteceu a segunda etapa. “Entramos apáticos no primeiro tempo e demos um gol de bandeja para a equipe, sem tirar os méritos deles. No segundo tempo percebemos que temos que nos entregar, correr e nos dedicar ao jogo e as coisas acontecerem naturalmente pela intensidade que colocamos no jogo. Ainda faltou aproveitar todas as chances que criamos, mas houve uma evolução muito grande”, afirmou.