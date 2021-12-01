Com gol de Ingrid, Vasco vence o LGD/Karanba e avança às semifinais do Carioca Feminino Sub-18

Em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca Feminino Sub-18, o Vasco venceu o LGD/Karanba por 1 a 0. Com o triunfo, o time se classificou para as semifinais da competição. O gol das Meninas da Colina foi marcado pela atacante Ingrid. O adversário na semifinal será o Fluminense, dia 4, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira. No início da partida, o Vasco chegou ao ataque aos 12 com Ingrid. A atacante aproveitou o rebote e de um toque na saída da goleira para a abrir o placar. Minutos depois, Juanny cobrou falta com perigo e a bola saiu rente à trave da arqueira adversária.
Na volta do intervalo, o Vasco pressionou a equipe do LGD/Karanba, mas só conseguiu levar perigo aos 30, Juanny cobrou falta, mas a bola saiu pela linha de fundo. Em outra investida cruz-maltina, Giovana encheu o pé, mas não acertou o gol.
As meninas da Colina foram a campo com seguinte escalação: Isabella, Larissa, Maria Eduarda, Lorrane e Parazinha; Juanny, Thalia e Mayara; Amandinha, Ingrid e Dudinha – Técnico: Leonardo Dias