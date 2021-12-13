Com gol de ex-Fluminense, Roma vence o Spezia no encerramento da 17ª rodada do Italiano

Nesta segunda-feira, a Roma somou mais três pontos ao conseguir uma vitória importante pelo Campeonato Italiano. A equipe treinada por José Mourinho bateu o Spezia pelo placar de 2 a 0 com gols marcados pelos zagueiros Smalling e Ibañez, ex-Fluminense.Veja a tabela do Italiano

ABRIU O PLACARA equipe da Roma começou melhor no confronto desta segunda-feira, e buscou o ataque desde o começo do jogo, sendo eficaz rapidamente. Aos seis minutos de partida, o time da casa abriu o placar com gol marcado pelo zagueiro Chris Smalling.

JOGO EQUILIBRADOApós o gol da Roma, a partida manteve-se bastante equilibrada durante a primeira etapa, com o time mandante criando boas chances de ataque. O Spezia, porém, não deixou barato, e também foi atrás de um gol, mas não marcou.

AMPLIOUNa segunda etapa do confronto, a Roma foi ao ataque novamente para buscar aumentar a sua vantagem, e foi eficaz mais uma vez. Aos onze minutos, o time da casa encontrou o seu segundo gol, também marcado por um zagueiro, desta vez pelo brasileiro Roger Ibañez, ex-Fluminense.

EMOÇÃOO Spezia foi ao ataque para buscar uma reação logo após o gol marcado por Ibañez, e chegou a fazer o seu com Simone Bastoni aos dezessete minutos, mas o lance foi anulado pelo VAR. Nos acréscimos, a Roma ainda teve a expulsão do atacante Afena-Gyan, mas que não afetou a vitória do time da capital.

SEQUÊNCIAA Roma enfrenta a Atalanta às 11h (de Brasília) deste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. O Spezia, por sua vez, atua contra o Lecce às 14h (de Brasília) desta quinta-feira, pela Coppa Italia.