Com gol de Emerson Urso, Vasco vence o Nova Iguaçu pela Taça Guanabara Sub-20

O Vasco da Gama venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 pela sexta rodada da Taça Guanabara Sub-20, no CT Nova Iguaçu. O gol da partida foi marcado por Emerson Urso. O Cruz-Maltino volta a campo pela competição diante do Botafogo, na próxima semana quarta-feira, no CEFAT, em jogo adiado da 4ª rodada.
> Confira e simule a tabela da série B do Campeonato BrasileiroOs Meninos da Colina comandaram as ações desde o início da partida e tiveram uma boa chance aos 15 minutos da etapa inicial. Arthur recuperou o domínio da bola e deixou marcos Dias em condições de finalizar. O atacante cortou e bateu, porém a bola passou por cima da meta do arqueiro adversário. Em outra boa chance, Arthur cobrou falta, e a bola carimbou na trave.
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Ainda no primeiro tempo, o Vasco apertou a marcação e conseguiu abrir o placar. Após erro da defesa adversária, Emerson Urso chutou de primeira e estufou a rede.
Na etapa final, os meninos souberam administrar o resultado e segurou bem o Nova Iguaçu, que teve apenas uma boa chance, mas o goleiro Pablo fez boas defesa. No fim, o time da Cruz de Malta teve boa chance de ampliar com Zé Vitor, que cabeceou, mas o goleiro adversária fez uma defesa segura.