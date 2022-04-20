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Com gol de Danilo, Juventus vence a Fiorentina e vai encarar a Inter de Milão na final da Copa da Itália

Federico Bernardeschi e o brasileiro marcaram para a Velha Senhora no triunfo por 2 a 0. Maior campeã do torneio, Juve tentará ampliar sua galeria no dia 11 de maio, em Roma...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 18:27

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 18:27

A Juventus se classificou para a final da Copa Itália ao derrotar a Fiorentina por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Juventus Stadium, em Turim (ITA), com gols de Federico Bernardeschi e do brasileiro Danilo. A Velha Senhora decide a taça contra a Inter de Milão, que passou pelo Milan na terça-feira. O duelo acontece no dia 11 de maio, no Estádio Olímpico de Roma.> Confira a tabela e a classificação do Campeonato Italiano
A Fiorentina, que havia perdido o primeiro confronto por 1 a 0, buscou mais o gol, em um primeiro tempo de pouca criatividade das equipes. Mas Bernardeschi abriu o placar aos 32 minutos, com um belo chute de primeira após a bola rebater na defesa adversária.
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Na volta do intervalo, a Fiorentina pressionou, mas pecou em todas as tentativas de finalizar para o gol. A Juve não perdoou e, aos 49 minutos, Juan Quadrado achou Danilo em ótimas condições para mandar balançar as redes.
Atual campeã da Copa da Itália, a Juventus busca seu 15º título da Copa da Itália. A equipe avançou para a sua sétima final do torneio nas últimas oito temporadas. A Inter tem sete taças e não disputava uma decisão desde 2011.
Antes da decisão, os comandados de Massimiliano Allegri voltam a campo na segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), quando enfrentam o Sassuolo, fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. Já a Fiorentina visita a Salernitana no domingo, às 7h30.
Crédito: JuventusestánadecisãodaCopadaItália(Foto:MarcoBERTORELLO/AFP

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