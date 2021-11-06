Com gol de Cuadrado no fim, Juventus vence a Fiorentina pelo Campeonato Italiano

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

A Juventus conseguiu uma vitória heroica no Campeonato Italiano ao bater a Fiorentina por 1 a 0 neste sábado. Com gol marcado por Juan Cuadrado aos 45 minutos do segundo tempo, a 'Velha Senhora' respirou na tabela da competição.>>> Veja a tabela do Italiano <<<

POLÊMICA NO VARPerto do final da primeira etapa, uma polêmica cresceu na partida. O confronto, que estava bastante equilibrado, poderia ver uma vantagem para a Fiorentina após toque de mão da Juventus. Após revisão do VAR, nada foi marcado na jogada.

EXPULSÃOSem gols no primeiro tempo, a partida foi para a etapa final com promessa de emoção, e a Fiorentina recebeu um grande baque. Aos 28 minutos, o zagueiro sérvio Nikola Milenkovic recebeu o segundo cartão amarelo, e foi expulso pelo árbitro.

GOL ANULADOA Juventus passou a exercer uma pressão mais forte em busca do gol, pois a Fiorentina, com um jogador a menos, não atacou com tanta força. O momento de maior glória foi um gol marcado pelo atacante Álvaro Morata, mas o lance foi anulado por impedimento do jogador.

GOL NO FIM​Os minutos finais foram de pressão da Juventus em busca da vitória pois, com um a mais em campo, encontraram um cenário mais favorável no campo ofensivo. Satisfeita com o resultado, a Fiorentina pouco fez, e Juan Cuadrado fez o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo.