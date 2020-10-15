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Com gol de Conceição, Fluminense empata com a Portuguesa na Taça Rio sub-20

Tricolor é o líder do Brasileirão da categoria e entrou em campo com os reservas após atuar também na última quarta-feira pela competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 14:47

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 14:47

Crédito: Marcos Faria / Divulgação
Líder do Campeonato Brasileiro sub-20, o Fluminense entrou em campo nesta quinta-feira pela Taça Rio da categoria e ficou no empate por 1 a 1 no Estádio Luso-Brasileiro. O autor do gol tricolor foi Gabriel Conceição, que deixou tudo igual na partida.
- Todo trabalho e treino que venho fazendo tem surtido efeito. Lógico que o resultado ideal seria a vitória, mas lutamos até o fim e graças aos meus companheiros pude marcar mais um gol e seguir forte em busca dos objetivos do time - disse o jogador.
A equipe sub-20 já havia jogado, e vencido, o Cruzeiro nesta quarta-feira. Por conta do calendário, o treinador mandou à campo os reservas para a partida no Estadual.
Gabriel Conceição tem cinco jogos e três gols desde a retomada do futebol nas competições de base. Este foi apenas seu primeiro jogo como titular.

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