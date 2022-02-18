Com gol de brasileiro, Boavista arranca empate com o Benfica pelo Campeonato Português

Pelo Campeonato Português, Boavista e Benfica empataram em 2 a 2, no Estádio do Bessa. Destaque para o brasileiro Gustavo Sauer, que marcou um dos dois gols do time da casa e foi eleito o melhor em campo. Os Encarnados seguem em terceiro, a nove pontos do líder Porto. O Boavista ocupa o 12º lugar.PRIMEIRO TEMPO DO BENFICAO Benfica teve mais a posse de bola e dominou o primeiro tempo, mas nenhuma chance perigosa. Aos 21', o Benfica conseguiu marcar o primeiro, com Taraabt batendo de fora da área no canto baixo.

O Boavista ainda acertou a trave ao 26 minutos com Petar Musa. Aos 30', Grimaldo ampliou para os encarnados. 4 minutos mais tarde, Everton até chegou a marcar, mas teve o gol anulado.

DOMÍNIO DO BOAVISTA NO SEGUNDO TEMPO E GOL BRASILEIROMusa era o principal nome do Boavista na partida e aos dois minutos do segundo tempo, o atacante perdeu uma boa chance cara a cara com Odyseas, que levou a melhor e defendeu a finalização. O Boavista vinha dominando as ações da segunda etapa, e aos 29 minutos, o brasileiro Gustavo Sauer cortou para dentro, fez boa tabela e bateu rasteiro para o gol, diminuindo o placar.

Seis minutos mais tarde saiu o empate. Makouta aproveitou sobra na entrada da área e soltou uma bomba no ângulo para empatar e dar números finais ao jogo.SEQUÊNCIA DO BENFICAOs Encarnados voltam a campo na próxima quarta, em casa, contra o Ajax, às 17h, pelas oitavas da Champions.​