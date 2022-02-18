Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gol de brasileiro, Boavista arranca empate com o Benfica pelo Campeonato Português
futebol

Com gol de brasileiro, Boavista arranca empate com o Benfica pelo Campeonato Português

Encarnados chegaram a abrir 2 a 0, mas cederam a igualdade no placar no 2º tempo...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 19:48
Pelo Campeonato Português, Boavista e Benfica empataram em 2 a 2, no Estádio do Bessa. Destaque para o brasileiro Gustavo Sauer, que marcou um dos dois gols do time da casa e foi eleito o melhor em campo. Os Encarnados seguem em terceiro, a nove pontos do líder Porto. O Boavista ocupa o 12º lugar.PRIMEIRO TEMPO DO BENFICAO Benfica teve mais a posse de bola e dominou o primeiro tempo, mas nenhuma chance perigosa. Aos 21', o Benfica conseguiu marcar o primeiro, com Taraabt batendo de fora da área no canto baixo.
O Boavista ainda acertou a trave ao 26 minutos com Petar Musa. Aos 30', Grimaldo ampliou para os encarnados. 4 minutos mais tarde, Everton até chegou a marcar, mas teve o gol anulado.
DOMÍNIO DO BOAVISTA NO SEGUNDO TEMPO E GOL BRASILEIROMusa era o principal nome do Boavista na partida e aos dois minutos do segundo tempo, o atacante perdeu uma boa chance cara a cara com Odyseas, que levou a melhor e defendeu a finalização. O Boavista vinha dominando as ações da segunda etapa, e aos 29 minutos, o brasileiro Gustavo Sauer cortou para dentro, fez boa tabela e bateu rasteiro para o gol, diminuindo o placar.
Seis minutos mais tarde saiu o empate. Makouta aproveitou sobra na entrada da área e soltou uma bomba no ângulo para empatar e dar números finais ao jogo.SEQUÊNCIA DO BENFICAOs Encarnados voltam a campo na próxima quarta, em casa, contra o Ajax, às 17h, pelas oitavas da Champions.​
Crédito: BenficaeBoavistaficaramnoempateem2a2(Foto:Divulgação/Benfica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados