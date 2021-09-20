Com gol de Borja, Grêmio vence no Maracanã pelo Brasileirão e quebra sequência do Flamengo

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Dias após amargar uma eliminação dura na Copa do Brasil, o Grêmio voltou ao Maracanã e, enfim, venceu o Flamengo, pela 21ª rodada do Brasileirão, na noite deste domingo. O gol de Borja, nos acréscimos da primeira etapa, quebrou um jejum de nove partidas do Tricolor diante do rival. A vitória magra, por 1 a 0, renova o espírito da equipe de Felipão na luta para fugir do Z4. Com 22 pontos, o Grêmio é 17º colocado da tabela da competição nacional.

O triunfo poderia ter um fim mais tranquilo, mas Borja, nos acréscimos, perdeu pênalti - que foi confirmado após o uso do VAR. Diego Alves fez grande defesa.+ Veja a tabela do Brasileirão e os próximos jogos de Flamengo e Grêmio

Entre Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, o time de Renato Gaúcho vinha de oito vitórias e um empate nas últimas nove rodadas. Com a derrota, o Flamengo segue em terceiro, com 34 pontos, mas viu a distância para o Palmeiras, segundo lugar, e Atlético-MG, líder do Brasileirão, aumentar.

O Flamengo volta a entrar em campo na quarta-feira, pela Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h30. Já o próximo compromisso do Grêmio é contra o Athletico-PR, no próxima domingo, às 18h15.BORJA 'BRIGA' E DECIDE

Os times iniciaram a partida no Maracanã com posturas cautelosas, natural para quem se enfrentava pela terceira vez em um mês. O que mais chamou atenção foi que o Flamengo não impôs o ritmo de jogo, como de costume. Gabigol esteve bem marcado por Ruan e Rodrigues. Michael também não fez uma boa etapa inicial, e Vitinho, apesar das tentativas, esteve longe da área rival.

O Grêmio, por sua vez, teve uma estratégia que funcionou melhor. Além de congestionar a entrada da área, dificultando os ataques em velocidade, deu boas escapadas com Ferreirinha pelo lado esquerdo. Aos 24, o camisa 11 já havia criado problemas para Rodrigo Caio e por pouco o Grêmio não marcou.

Já nos acréscimos, o ponta foi para cima de Isla e colocou na cabeça de Borja. A finalização foi precisa - o que os atacantes do Flamengo não foram - e o Grêmio abriu o placar. Na comemoração, sobrou provocação do colombiano, que já vinha discutindo não só com Rodrigo Caio, mas com Diego Alves também.FLAMENGO NÃO SE ENCONTRA E PERDE

Os primeiros 20 minutos da etapa final não apresentaram novidades. O Grêmio, com linhas baixas, não deu espaços para o Flamengo, que seguiu o mesmo. Até as entradas de Bruno Henrique e Pedro, nos lugares de Everton Ribeiro e Vitinho, não houve lances de perigo. A preocupação ficou por conta do goleiro Gabriel Chapecó, substituído por Brenno, após choque com Ruan.

As mudanças não surtiram efeito. O time de Renato se mostrou ainda menos criativo, e o técnico tentou as entradas Matheuzinho e Kenedy - estreante da noite. A pressão foi do Fla nos minutos finais, mas de forma desorganizada. O fato é que Brenno pouco trabalhou, e o Grêmio conquistou os três pontos - apesar do sofrimento. Já aos 54, o VAR confirmou toque na mão de Léo Pereira.

Borja teve a chance na marca do cal, mas Diego Alves fez grande defesa. Até o apito final, muitas reclamações dentro de campo, e também entre os reservas.FICHA TÉCNICAFLAMENGO 0 x 1 GRÊMIO

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 19 de setembro de 2021, às 20h30Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)Árbitro de vídeo: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Gols: Borja (0-1, 47'/1ºT)

Cartão amarelo: Isla, Rodrigo Caio e Bruno Henrique (FLA); Borja, Thiago Santos, Vanderson e Matheus Sarará (GRE)Cartão vermelho: Não houve.FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla (Matheuzinho, 31'/2ºT), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira (Thiago Maia, 48'/2ºT), Everton Ribeiro (Bruno Henrique, 18'/2ºT) e Vitinho (Pedro, 18'/2ºT); Michael (Kenedy, 31'/2ºT) e Gabigol.GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)