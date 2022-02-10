Com gol de Arnold, Barcelona de Ilhéus vence Bahia e fica próximo de liderança

O Barcelona de Ilhéus venceu, por 1 a 0, o Bahia. Os times se encontraram nesta quarta-feira (9), pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Arnold marcou e garantiu o triunfo para o Barça, que fica na 3ª colocação do estadual. Já o Tricolor ocupa a 5ª posição, a primeira fora do G4.
A partida começou com movimentação, principalmente com o Bahia, que não deu espaço para os adversários e chegou com perigo em diferentes vezes. Aos 3, o Tricolor teve grande chance. Raí apareceu pela direita e cruzou para Rodallega, que chegou na bola, mas tocou em cima do gol de Dejair. O Barcelona de Ilhéus apareceu bem postado e parou de deixar espaços para o time da casa, que tentava encontrar lugares com passes na intermediária.
A partida seguiu truncada até os 30 minutos. O Bahia apareceu com Marcelo Cirino, que recebeu dentro da área, deu o giro e chutou. Deijair defendeu. Como resposta, o Barcelona abriu o placar. Arnold apareceu, recebeu e dominou. O lateral camaronês mandou no canto esquerdo de Danilo Fernandes, que não conseguiu defender. Depois disso, os visitantes administraram o placar e se mantiveram bastante truncado. O Bahia tentava procurar furar a marcação do Barça. No final, o Tricolor apareceu com Rezende, mas o goleiro visitante fez a defesa.
A segunda etapa começou com uma tentativa do Bahia. Buscando virar o placar, a equipe do Tricolor apareceu, aos 3, com Douglas Borel. O lateral-direito, porém, finalizou em cima de Deijair. O duelo seguiu bastante truncado. Os donos da casa buscavam encontrar espaços, enquanto o Barcelona de Ilhéus se manteve bastante fechado e evitando as chegadas dos adversários. Os anfitriões tinham mais intensidade, enquanto o time visitante sequer conseguia passes para o contra-ataque.
O Bahia tentou duas vezes, mas foi parado pelo brilho do goleiro do Barça. Djalma cobrou falta direto pro gol, no canto direito de Deijair, mas ele afasta. Na sobra, o goleiro salvou mais uma vez. O final da etapa foi sem grandes movimentações. Apesar de pressionar, o Bahia não conseguiu encontrar espaços e se perdeu na defesa da equipe visitante. FICHA TÉCNICABAHIA X BARCELONA DE ILHÉUS
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)Data: 09/02/2022 - 19h15 (de Brasília)Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Daniela Coutinho Pinto (BA)Cartões amarelos: Henrique (Bahia); Cleitinho (Barcelona de Ilhéus)Cartões vermelhos: -
GOLS: Arnold (30’/1°T) (0-1)
BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)
Danilo Fernandes; Jonathan (Douglas Borel, aos 0’/2°T), Luiz Otávio, Henrique e Willian Maranhão (Patrick de Lucca, aos 0’/2°T); Djalma, Raí (Marco Antônio, aos 0’/2°T) e Rezende (Luiz Henrique, aos 28’/2°T); Rodallega, Daniel e Marcelo Cirino (Marcelo Ryan, aos 16’/2°T).
BARCELONA DE ILHÉUS (Técnico: Wellington Paiva)
Deijair; Miqueias, Max Marabá, Caíque e Arnold; Ramirez, Guga (Dinda, aos 0’/2°T) e Gianlucas (Gustavo Rambo, aos 40’/2°T); Vitinho (Marcelo Pano, aos 29’/2°T), Kel Baiano (Zé Roberto, aos 40’/2°T) e Almir (Cleitinho, aos 13’/2°T).