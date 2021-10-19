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Com gol de Antony, Ajax atropela o Borussia Dortmund e fica perto de vaga nas oitavas da Champions

Holandeses fazem 4 a 0, mantêm 100% de aproveitamento e agora somam 9 pontos após três rodadas do grupo C. Time de Dortmund segue com 6, mas segue em segundo  
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LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 18:00

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 18:00

Crédito: AFP
Com dois gols em cada tempo, o Ajax não tomou conhecimento e atropelou o Borussia Dortmund, na Holanda, por 4 a 0, nesta terça-feira, em partida válida pela terceira rodada do grupo C da Champions League. O grande destaque ficou por conta do atacante Haller, que fez um gol e deu duas assistências, para Antony e Blind. Marco Reus, contra, fez o primeiro do jogo. CONFIRA AQUI A TABELA DA CHAMPIONSCom o resultado, o Ajax agora é o único 100% no grupo, com 9 pontos e vaga nas oitavas de final bem encaminhada. O Borussia soma 6. Mais cedo, o Sporting Lisboa fez 4 a 1 no Besiktas, na Turquia, e está em terceiro, com 3. Os turcos são os lanternas, com nenhum.
Na próxima rodada, as equipes voltam a se enfrentar, mas na Alemanha, no dia 3 de novembro, às 17h. Até lá, o foco deles estará nos respectivos campeonatos nacionais. O Ajax lidera a Eredivisie, com um ponto a mais do que o PSV, enquanto o Borussia é o segundo na Bundesliga, com um ponto atrás do Bayern.

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