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Com gol de Ansu Fati, Barcelona bate o Dínamo de Kiev na Champions League e ultrapassa o Benfica

Em jogo equilibrado, estrela do jovem de 19 anos brilha no segundo tempo e catalães podem garantir classificação para oitavas de final na próxima rodada...
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Publicado em 

02 nov 2021 às 18:54

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 18:54

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP
Visca, Barça. Nesta terça-feira, pela quarta rodada da fase grupos da Champions League, o Barcelona visitou o Dínamo de Kiev e a equipe catalã venceu os ucranianos por 1 a 0. Com gol de Ansu Fati, o time espanhol chegou aos seis pontos e ultrapassou o Benfica, que perdeu para o Bayern de Munique no outro jogo do Grupo E.
EQUILÍBROAs duas equipes precisavam do resultado. Por isso, o primeiro tempo em Kiev foi aberto, com chances para ambos os lados. Ao todo, foram cinco finalizações do Barcelona contra quatro do Dínamo de Kiev. Os catalães chegaram a acertar a trave com Lenglet, mas o lance corria o risco de ser anulado por posição irregular, caso entrasse.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
VAR EM AÇÃOAos 18 minutos do segundo tempo, o Barcelona teve pênalti marcado ao seu favor, em lance de Kedziora em cima de Ansu Fati. Com o auxílio do árbitro de vídeo, porém, o juiz Ovidiu Hategan anulou a marcação inicial. O camisa 10 blaugrana foi quem fez falta no jogador do Dínamo de Kiev, e não o contrário.
ELE DECIDECom a missão de substituir Lionel Messi, pelo menos no número da camisa, Ansu Fati decidiu para o Barcelona. Aos 25 minutos, Mingueza foi na lateral, cruzou Dembélé, mas a defesa não deixou que a bola chegasse no francês. No entanto, a sobra ficou com o número 10 blaugrana, que chutou forte e marcou.
+ Messi fora do topo, Neymar ausente do top 15… Veja as 25 posições de suposta lista da Bola de Ouro 2021
SEQUÊNCIA​​A Champions League agora terá uma pausa de três semanas e volta somente no fim de novembro. No dia 23, o Dínamo de Kiev encara o Bayern de Munique, mais uma vez em casa, enquanto o Barcelona, também eu seus domínios, tem compromisso com o Benfica.

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