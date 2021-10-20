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Com gol de aniversariante, Flamengo goleia o Boavista por 11 a 0 pelo Campeonato Carioca Feminino

Com o resultado, o Flamengo assumiu a ponta da tabela por causa dos critérios de desempate; até aqui, a equipe ainda não foi vazada no Estadual...
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Publicado em 

20 out 2021 às 15:41

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 15:41

Crédito: Paula Reis/CRF
O Flamengo segue invicto no Campeonato Carioca Feminino. Na manhã desta quarta-feira, o Rubro-Negro goleou o Boavista por 11 a 0 no CEFAN, em partida válida pela quinta rodada da competição. Os gols da vitória foram marcados por Pimenta (3), Darlene (2), Sorriso - a aniversariante do dia, que fez um olímpico - (2), Carlinha, Dani Ortolan, Rafa Barros e Pimentinha.> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013Com o resultado, o Flamengo assumiu a ponta da tabela por causa dos critérios de desempate. Embora tenha o mesmo número de pontos que o Vasco (15), o Fla tem um saldo de gols superior - 41 sobre 35 da equipe cruz-maltina.
Agora, as Meninas da Gávea voltam a campo no próximo sábado para enfrentar a Portuguesa no CEFAN, às 10h. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca.
> Veja a tabela do Brasileirão
VEJA A ESCALAÇÃO DO FLAMENGO NO JOGO
Kaká; Cida, Núbia e Renata (Carlinha); Rafa Barros, Stella, Jayanne (Diovanna), Darlene e Sorriso (Andressa); Pimenta (Dani Ortolan) e Pimentinha (Naely).Técnico: Celso Silva.

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