Com gol de aniversariante, Flamengo goleia o Boavista por 11 a 0 pelo Campeonato Carioca Feminino

O Flamengo segue invicto no Campeonato Carioca Feminino. Na manhã desta quarta-feira, o Rubro-Negro goleou o Boavista por 11 a 0 no CEFAN, em partida válida pela quinta rodada da competição. Os gols da vitória foram marcados por Pimenta (3), Darlene (2), Sorriso - a aniversariante do dia, que fez um olímpico - (2), Carlinha, Dani Ortolan, Rafa Barros e Pimentinha.> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013Com o resultado, o Flamengo assumiu a ponta da tabela por causa dos critérios de desempate. Embora tenha o mesmo número de pontos que o Vasco (15), o Fla tem um saldo de gols superior - 41 sobre 35 da equipe cruz-maltina.