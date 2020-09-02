Com gol contra no final do jogo, Paraná derrota Ponte Preta e assume 2ª colocação na classificação

Crédito: Reprodução Premiere

No Durival Britto, em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileiro da Série B, o Paraná conquistou excelente vitória contra a Ponte Preta pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o Tricolor assume a 2ª colocação na classificação, com 14 pontos. Com a derrota, a Macaca está em 6º lugar, com 11 pontos.Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Figueirense, no Orlando Scarpelli. Já a Ponte Preta recebe o Botafogo-SP, no Moisés Lucarelli. Ambas as partidas serão disputadas no dia 04 de setembro.

A partida

O Paraná iniciou o primeiro tempo a mil por hora. Aos 2 minutos, Paulo Henrique roubou a bola e deu para Higor Meritão. O volante passou para Renan Bressan, que chutou de primeira e inaugurou o marcador, 1 a 0 Tricolor.

Três minutos depois, quase o segundo do Paraná. Meritão recebeu ótimo passe e pegou da entrada da área, mas Ivan defendeu o primeiro arremate. O rebote sobrou para Renan Bressan, que bateu para nova intervenção do goleiro da Macaca.

Após a blitz inicial do Tricolor, o time da Ponte Preta foi aos poucos equilibrando a partida e construindo jogadas em busca do gol de empate, que veio aos 14. João Paulo cruzou na área, Matheus Peixoto cabeceou com precisão para igualar o placar: 1 a 1.

O Paraná nem tinha assimilado o gol de empate e por pouco não tomou o segundo. Após cobrança de escanteio, Luizão subiu bem e testou bonito, a bola quase balançou as redes do goleiro Alisson.

O jogo era lá e cá. Após excelente jogada pela esquerda de Jean, a bola sobrou para Renan Bressan. O meia tocou para Higor Meritão, mas o volante não conseguiu chutar no gol.

A partida continuou disputada durante todo o primeiro tempo. Sendo que a Macaca foi quem criou no final da etapa inicial as oportunidades mais claras para marcar.

No segundo tempo, a Ponte Preta voltou melhor e quase conseguiu a virada em duas chances criadas nos primeiros 15 minutos, mas a zaga do Tricolor e a falta de pontaria do zagueiro Alisson impediram que a Macaca virasse.

Após as substituições, o Paraná cresceu no jogo e criou as melhores oportunidades para marcar. Mas a Ivan estava lá para impedir que a Ponte Preta sofresse o gol.