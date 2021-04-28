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futebol

Com gol contra Independiente Del Valle, Luiz Adriano quebra jejum de 12 jogos sem marcar

Atacante não balançava as redes desde o confronto contra o Corinthians, em janeiro
...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 13:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 13:32
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras teve, na última terça-feira (27), mais uma grande atuação sob o comando de Abel Ferreira e bateu o Independiente Del Valle por 5 a 0, na segunda partida desta edição da Libertadores. O segundo gol palestrino foi marcado pelo atacante Luiz Adriano, que voltou a balançar as redes depois de 12 jogos.>> ATUAÇÕES: Rony e Patrick comandam show do Palmeiras na Libertadores
Sem marcar desde janeiro, quando anotou um dos gols na goleada contra o Corinthians, o centroavante amargurou o seu maior jejum desde que chegou ao Maior Campeão Nacional, em 2019. Neste período, o atleta perdeu, inclusive, dois pênaltis, contra o Al Ahly, no Mundial, e Defensa y Justicia, na Recopa Sul-Americana.Luiz Adriano chegou ao Palmeiras na metade final da temporada 2019. No clube, o atacante conquistou o Paulistão, a Copa do Brasil e a Libertadores, além de ser o artilheiro da equipe em 2020/21, marcando 20 vezes.

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