Com gol contra de Everton Cebolinha e show de Sané, Bayern de Munique goleia o Benfica pela Champions

O Bayern de Munique goleou o Benfica em Lisboa pela terceira rodada da Champions League. Pelo placar de 4 a 0, a equipe alemã manteve a sua invencibilidade na competição com dois gols de Leroy Sané, um do Lewandowski e outro contra de Everton Cebolinha.Veja a tabela da Champions
GOL ANULADONa primeira etapa, o Bayern de Munique conseguiu ser melhor que o Benfica no campo ofensivo. A melhor chance da equipe bávara foi no final do primeiro tempo, aos 43 minutos, quando Robert Lewandowski colocou a bola dentro da rede, mas o gol foi anulado.
MAIS UM NO VARA segunda etapa encontrou um forte ataque do Bayern já no início, e foi atrás de um gol. Após receber lançamento, Coman acertou cruzamento para a área, quando Muller marcou. Após revisão, o VAR encontrou impedimento de Coman na jogada.
MARCOUCom o empate do placar, o Bayern de Munique seguiu no ataque para buscar o seu gol. A equipe fez o seu primeiro em cobrança de falta de Leroy Sané aos 25 minutos, e ampliou com gol contra do brasileiro Everton Cebolinha aos 35 minutos.
GOLEADAPerto do fim da partida, a equipe bávara foi ao ataque para buscar uma goleada no placar. Aos 37 minutos, Sané armou excelente jogada para o gol de Lewandowski. Na sequência, aos 39 minutos, o alemão marcou novamente com um belo gol.
SEQUÊNCIAO Benfica enfrenta o Vizela pela Primeira Liga neste domingo, às 16h (de Brasília). O Bayern, por sua vez, enfrenta o Hoffenheim às 10:30h (de Brasília) pela Bundesliga.