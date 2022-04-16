Com gol contra bizarro, Operário-PR vence a Ponte Preta pelo Brasileiro da Série B

Na manhã deste sábado (16), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Operário-PR venceu a Ponte Preta pelo placar de 2 a 0. Destaque para o gol contra bizarro que Bernardo, zagueiro da Macaca, acabou marcando a favor do Fantasma. O time paranaense fechou o marcador na segunda etapa em gol marcado por Thales. Com o resultado, o Operário-PR subiu para a 2ª colocação, com 4 pontos. A Ponte permanece com 1 ponto e no 15º lugar.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o CRB, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, dia 23 de abril. No dia seguinte, a equipe do Operário-PR visita o Náutico, no estádio dos Aflitos, em Recife.

A partidaPRIMEIRO TEMPOPRESSÃO DO OPERÁRIOJogando em casa, o Operário-PR foi para cima da Ponte Preta e fez grande pressão em busca do gol, que poderia ter saído aos 16 e 18 minutos do primeiro tempo, mas o chute cruzado de Paulo Sérgio acabou indo para fora e a finalização de Felipe Garcia parou em Caíque França.

OPERÁRIO ABRE O PLACAR EM GOL CONTRA BIZARROO Fantasma mandava no jogo e tudo indicava que o gol seria questão de tempo. E saiu aos 25 minutos e de forma bizarra. Reina tentou passe para Thomaz na área, Bernardo, lateral-direito da Macaca, foi afastar o perigo e acabou jogando para dentro do próprio patrimônio de calcanhar: 1 a 0 para o Operário-PR.

MACACA ATÉ TENTOU, MAS QUEM QUASE MARCOU FOI O OPERÁRIO-PRA única chance da Ponte Preta surgiu exatamente aos 30 minutos da etapa inicial. Em bola levantada na área, Fabrício cabeceou perto da trave. Mas o Operário-PR continuou melhor e poderia ter aberto o placar no fim do primeiro tempo em lance de Thomaz. O meia deu um belo drible em Bernardo dentro da área e chutou rasteiro, só que Caíque França estava bem colocado e conseguiu fazer a defesa.

SEGUNDO TEMPOPONTE PRETA VOLTA MELHORAo contrário da etapa inicial, a Ponte Preta voltou impondo seu jogo e pressionando o Operário-PR. A pressão da Macaca, inclusive, obrigou o treinador do Fantasma a trocar três jogadores em busca da melhora do seu time.

A MACACA ACERTA O TRAVESSÃO, O FANTASMA ACERTA O GOLA pressão da equipe paulista era grande e o gol de empate parecia cada vez mais maduro. E poderia ter saído aos 19 minutos da etapa complementar. Só que o chute de Léo Naldi acabou explodindo na trave.A resposta do time paranaense veio três minutos depois e em forma de gol. Na primeira oportunidade criada pelo Fantasma na etapa complementar, Saraiva fez ótima jogada pelo lado esquerdo e bateu cruzado, Thales estava esperto no lance e desviou para ampliar: 2 a 0 para o Operário-PR.

OPERÁRIO-PR CONTROLA O JOGO E GARANTE A VITÓRIAMesmo tomando o segundo gol, a Ponte Preta continuou lutando em busca de diminuir o marcador. Só que o Operário-PR conseguiu controlar bem a partida e administrar o resultado para, sem sofrer, garantir a vitória e os três pontos.